Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Львов
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Александрия
0'
21' Желтая карточка
37' Желтая карточка
Lipe Veloso
0:1
49' Гол
Ковалец Кирилл
0:2
58' Гол
Лучкевич Валерий
1:2
72' Гол
72' Вторая желтая карточка
Lipe Veloso
80'
31
Бандура
Александр
3
Адамюк
Владимир
33
Борзенко
Сергей
67
Парамонов
Вадим
77
Воронин
Сергей
Александрович
32
Висенте
Родригес
11
Pernambuco
16
Алваро
10
Lipe
Veloso
6
Pedro
Vitor
9
Дуарте
Бруно
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
26
Шендрик
Антон
11
Цуриков
Андрей
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
6
Ковалец
Кирилл
14
Полярус
Артём
23
Шастал
Дмитрий
Львов
Александрия

Ход матча

21'
 
37'
Lipe Veloso
 
49'
0:1
Ковалец Кирилл
58'
0:2
Лучкевич Валерий
59'
Rogerio Alves
Алваро
 
70'
 
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
72'
1:2
72'
Lipe Veloso
 
75'
Приймак Владислав
Pedro Vitor
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря
Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов Львов 2:2 Александрия Мариуполь 2:2 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия Александрия 2:0 Ворскла Динамо Киев 1:0 Александрия

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Александрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия 1:2 Львов Премьер-лига Львов 2:2 Александрия Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия 1:1 Заявка 24 12 6 6 32 - 21 42
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов 1:1 Заявка 24 7 10 7 22 - 24 31

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 23 9 4 10 25 - 24 31
2. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
3. Карпаты Заявка 22 5 6 11 29 - 37 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев Заявка 23 4 3 16 15 - 43 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Lipe Veloso получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:1 Александрия
Львов
25.6% (44)
Ничья
43.6% (75)
Александрия
30.8% (53)
1:1 Ничья
35.5% (61)
1:0 Львов
15.1% (26)
0:1 Александрия
13.4% (23)
1:2 Александрия
12.2% (21)
0:0 Ничья
5.8% (10)
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