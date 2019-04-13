Украина: Премьер-лига 2018-2019
Львов
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Арена Львов
Александрия
37' Желтая карточкаLipe Veloso
0:1
49' ГолКовалец Кирилл
0:2
58' ГолЛучкевич Валерий
72' Вторая желтая карточкаLipe Veloso
11
Pernambuco
16
Алваро
10
Lipe
Veloso
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 PernambucoПолузащитник
-
16 АлвароПолузащитник
-
10 Lipe VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Cadina
-
-
Главный тренер: Бакалов Юрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
21'
37'
49'
0:1
58'
0:2
59'
72'
1:2
72'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +7 =8 -5Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря
Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов Львов 2:2 Александрия Мариуполь 2:2 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия Александрия 2:0 Ворскла Динамо Киев 1:0 Александрия
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Александрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|1:1 Заявка
|24
|12
|6
|6
|32 - 21
|42
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|1:1 Заявка
|24
|7
|10
|7
|22 - 24
|31
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|25 - 24
|31
|2.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|29 - 37
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|15 - 43
|15
Львов
25.6% (44)
Ничья
43.6% (75)
Александрия
30.8% (53)
1:1 Ничья
35.5% (61)
1:0 Львов
15.1% (26)
0:1 Александрия
13.4% (23)
1:2 Александрия
12.2% (21)
0:0 Ничья
5.8% (10)
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