Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
3' Желтая карточка
Вильяльмссон Арни
17'
12
Кожухарь
Андрей
3
Трубочкин
Иван
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
34
Танчик
Владимир
7
Мусолитин
Николай
20
Бабенко
Руслан
13
Чорний
Артём
9
Аржанов
Владимир
99
Вильяльмссон
Арни
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
74
Снурницин
Игорь
47
Вантух
Роман
42
Пасич
Евгений
33
Andrii
Kravchuk
9
Гай
Алексей
8
Политыло
Сергей
77
Дегтярёв
Максим
25
Matar
Dieye
Черноморец Од
Олимпик Донецк

Ход матча

3'
Вильяльмссон Арни
 

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк
Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Динамо Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Олимпик Донецк: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия Заявка 24 13 5 6 33 - 21 44
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов Заявка 24 7 9 8 22 - 25 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 24 10 4 10 27 - 25 34
2. Ворскла Заявка 24 9 2 13 18 - 33 29
3. Карпаты Заявка 23 5 6 12 30 - 39 21
4. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 24 4 9 11 25 - 35 21
5. Арсенал-Киев Заявка 24 5 3 16 16 - 43 18
6. Черноморец Од 0:0 Заявка 23 4 5 14 13 - 36 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк
Черноморец Од
54.4% (93)
Ничья
30.4% (52)
Олимпик Донецк
15.2% (26)
1:1 Ничья
27.5% (47)
1:0 Черноморец Од
26.9% (46)
2:1 Черноморец Од
21.1% (36)
0:1 Олимпик Донецк
7% (12)
1:2 Олимпик Донецк
5.3% (9)
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