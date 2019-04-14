Украина: Премьер-лига 2018-2019
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Черноморец
Олимпик Донецк
3' Желтая карточкаВильяльмссон Арни
15
Грачёв
Глеб
13
Чорний
Артём
78
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
25
Matar
Dieye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шевчук Вячеслав
Ход матча
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =2 -15Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк
Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Динамо Киев
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =5 -11Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Олимпик Донецк: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:2 Черноморец Од Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|33 - 21
|44
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 25
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|27 - 25
|34
|2.
|Ворскла
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|18 - 33
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|30 - 39
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|24
|4
|9
|11
|25 - 35
|21
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|16 - 43
|18
|6.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|23
|4
|5
|14
|13 - 36
|17
Черноморец Од
54.4% (93)
Ничья
30.4% (52)
Олимпик Донецк
15.2% (26)
1:1 Ничья
27.5% (47)
1:0 Черноморец Од
26.9% (46)
2:1 Черноморец Од
21.1% (36)
0:1 Олимпик Донецк
7% (12)
1:2 Олимпик Донецк
5.3% (9)
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