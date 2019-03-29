Украина: Премьер-лига 2018-2019
Мариуполь
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Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
Динамо Киев
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =6 -6Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси
Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Мариуполь Динамо Киев 3:1 Ренн
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|53 - 9
|60
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|43 - 13
|53
|3.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|31 - 20
|41
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 35
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 23
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|21 - 23
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|25 - 24
|31
|2.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|29 - 37
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|15 - 43
|15
Мариуполь
4.3% (4)
Ничья
2.2% (2)
Динамо Киев
93.5% (87)
1:2 Динамо Киев
41.9% (39)
0:2 Динамо Киев
19.4% (18)
0:1 Динамо Киев
10.8% (10)
0:3 Динамо Киев
8.6% (8)
1:3 Динамо Киев
8.6% (8)
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