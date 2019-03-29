Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Мариуполь
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь
Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси
Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Мариуполь Динамо Киев 3:1 Ренн

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Динамо Киев: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Динамо Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 3 1 53 - 9 60
2. Динамо Киев Заявка 23 17 2 4 43 - 13 53
3. Александрия Заявка 23 12 5 6 31 - 20 41
4. Мариуполь Заявка 23 9 6 8 27 - 35 33
5. Заря Заявка 23 8 8 7 30 - 23 32
6. Львов Заявка 23 7 9 7 21 - 23 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 23 9 4 10 25 - 24 31
2. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
3. Карпаты Заявка 22 5 6 11 29 - 37 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев Заявка 23 4 3 16 15 - 43 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мариуполь - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 11 часов 27 минут.
    • Прогнозы на матч Мариуполь - Динамо Киев
    Мариуполь
    4.3% (4)
    Ничья
    2.2% (2)
    Динамо Киев
    93.5% (87)
    1:2 Динамо Киев
    41.9% (39)
    0:2 Динамо Киев
    19.4% (18)
    0:1 Динамо Киев
    10.8% (10)
    0:3 Динамо Киев
    8.6% (8)
    1:3 Динамо Киев
    8.6% (8)
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