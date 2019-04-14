Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Арсенал-Киев
0:0
Перерыв

Стадион:
Ворскла
0'
31' Желтая карточка
Кадымян Гегам
35' Желтая карточка
Домбровский Андрей
37' Желтая карточка
Пердута Игорь
44' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
7
Кадымян
Гегам
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
91
Мудрик
Михайло
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
23
Сапай
Вадим
94
Todor
Petrovic
9
Шехич
Эдин
13
Мысык
Марьян
8
Габелок
Артём
50
Кане
Ибрахим
14
Карека
Арсенал-Киев
Ворскла

Ход матча

31'
Кадымян Гегам
 
35'
Домбровский Андрей
 
37'
 
Пердута Игорь
44'
 
Чеснаков Владимир

Предыдущие игры

Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна
Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Ворскла 1:2 Спортинг Л

Последние игры между собой

Арсенал-Киев: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Ворскла 1:5 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Ворскла Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Ворскла Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия Заявка 24 13 5 6 33 - 21 44
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов Заявка 24 7 9 8 22 - 25 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 24 10 4 10 27 - 25 34
2. Ворскла 0:0 Заявка 24 9 3 12 18 - 32 30
3. Карпаты Заявка 23 5 6 12 30 - 39 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев 0:0 Заявка 24 4 4 16 15 - 43 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 0:0 Ворскла
Арсенал-Киев
23.8% (41)
Ничья
37.2% (64)
Ворскла
39% (67)
1:1 Ничья
29.1% (50)
1:2 Ворскла
20.3% (35)
0:1 Ворскла
14% (24)
1:0 Арсенал-Киев
11.6% (20)
2:1 Арсенал-Киев
9.9% (17)
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