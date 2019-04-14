Украина: Премьер-лига 2018-2019
Арсенал-Киев
0:0
Перерыв
Стадион: НТК им. В. Банникова
Ворскла
31' Желтая карточкаКадымян Гегам
35' Желтая карточкаДомбровский Андрей
37' Желтая карточкаПердута Игорь
44' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
23
Сапай
Вадим
13
Мысык
Марьян
50
Кане
Ибрахим
14
Карека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
-
14 КарекаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
Ход матча
31'
37'
Предыдущие игры
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +4 =3 -13Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =2 -13Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна
Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Ворскла 1:2 Спортинг Л
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Ворскла 1:5 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Ворскла Премьер-лига Арсенал-Киев 3:2 Ворскла Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|33 - 21
|44
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 25
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|27 - 25
|34
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|18 - 32
|30
|3.
|Карпаты
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|30 - 39
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|0:0 Заявка
|24
|4
|4
|16
|15 - 43
|16
Арсенал-Киев
23.8% (41)
Ничья
37.2% (64)
Ворскла
39% (67)
1:1 Ничья
29.1% (50)
1:2 Ворскла
20.3% (35)
0:1 Ворскла
14% (24)
1:0 Арсенал-Киев
11.6% (20)
2:1 Арсенал-Киев
9.9% (17)
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