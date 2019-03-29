Украина: Премьер-лига 2018-2019
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Заря
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты
Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити
Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря
Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря Заря 1:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|53 - 9
|60
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|43 - 13
|53
|3.
|Александрия
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|31 - 20
|41
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|27 - 35
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|30 - 23
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|21 - 23
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|25 - 24
|31
|2.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|3.
|Карпаты
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|29 - 37
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|15 - 43
|15
Шахтёр Донецк
95.4% (83)
Ничья
3.4% (3)
Заря
1.1% (1)
2:0 Шахтёр Донецк
41.4% (36)
2:1 Шахтёр Донецк
20.7% (18)
3:1 Шахтёр Донецк
12.6% (11)
3:0 Шахтёр Донецк
9.2% (8)
1:0 Шахтёр Донецк
6.9% (6)
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