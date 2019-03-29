Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Заря

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты
Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити
Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря
Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря Заря 1:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 23 19 3 1 53 - 9 60
2. Динамо Киев Заявка 23 17 2 4 43 - 13 53
3. Александрия Заявка 23 12 5 6 31 - 20 41
4. Мариуполь Заявка 23 9 6 8 27 - 35 33
5. Заря Заявка 23 8 8 7 30 - 23 32
6. Львов Заявка 23 7 9 7 21 - 23 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 23 9 4 10 25 - 24 31
2. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
3. Карпаты Заявка 22 5 6 11 29 - 37 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев Заявка 23 4 3 16 15 - 43 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Заря

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 14 часов 26 минут.
    • Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря
    Шахтёр Донецк
    95.4% (83)
    Ничья
    3.4% (3)
    Заря
    1.1% (1)
    2:0 Шахтёр Донецк
    41.4% (36)
    2:1 Шахтёр Донецк
    20.7% (18)
    3:1 Шахтёр Донецк
    12.6% (11)
    3:0 Шахтёр Донецк
    9.2% (8)
    1:0 Шахтёр Донецк
    6.9% (6)
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