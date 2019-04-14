Украина: Премьер-лига 2018-2019
Десна
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Карпаты
1:0
8' ГолКартушов Егор
44
Паст
Евгений
35
Швед
Марьян
48
Клёц
Дмитрий
74
Йода
Карим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Йода КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Папа ГуйеЗащитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
49 Roman Sliva
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
Ход матча
8'
1:0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев
Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Олимпик Донецк
Карпаты Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты
Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты Карпаты 0:1 Ворскла Динамо Киев 0:2 Карпаты
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Карпаты: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|33 - 21
|44
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 25
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|26 - 24
|34
|2.
|Ворскла
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|18 - 32
|29
|3.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|23
|5
|6
|12
|29 - 38
|21
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|25 - 35
|20
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 36
|16
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|15 - 43
|15
Десна
50.3% (86)
Ничья
31.6% (54)
Карпаты
18.1% (31)
1:0 Десна
28.7% (49)
1:1 Ничья
24.6% (42)
2:1 Десна
17.5% (30)
1:2 Карпаты
9.4% (16)
0:0 Ничья
4.7% (8)
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