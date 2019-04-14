Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Десна
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Карпаты
0'
1:0
8' Гол
Картушов Егор
19'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
33
Слинкин
Андрей
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
27
Старенький
Сергей
19
Фаворов
Артём
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
1
Кучинский
Максим
4
Сандохадзе
Ника
5
Нестеров
Андрей
50
Ковтун
Алексей
22
Бусько
Андрей
35
Швед
Марьян
48
Клёц
Дмитрий
29
Хонгла
Мартин
33
Мякушко
Сергей
74
Йода
Карим
18
Варгас
Родриго
II
Десна
Карпаты

Ход матча

8'
Картушов Егор
(Фаворов Артём)
1:0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев
Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Олимпик Донецк
Карпаты Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты
Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты Карпаты 0:1 Ворскла Динамо Киев 0:2 Карпаты

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Карпаты: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Карпаты 0:2 Десна Премьер-лига Десна 2:2 Карпаты Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия Заявка 24 13 5 6 33 - 21 44
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов Заявка 24 7 9 8 22 - 25 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна 1:0 Заявка 24 10 4 10 26 - 24 34
2. Ворскла Заявка 23 9 2 12 18 - 32 29
3. Карпаты 0:1 Заявка 23 5 6 12 29 - 38 21
4. Олимпик Донецк Заявка 23 4 8 11 25 - 35 20
5. Черноморец Од Заявка 22 4 4 14 13 - 36 16
6. Арсенал-Киев Заявка 23 4 3 16 15 - 43 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Карпаты
Десна
50.3% (86)
Ничья
31.6% (54)
Карпаты
18.1% (31)
1:0 Десна
28.7% (49)
1:1 Ничья
24.6% (42)
2:1 Десна
17.5% (30)
1:2 Карпаты
9.4% (16)
0:0 Ничья
4.7% (8)
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