США: МЛС 2019
Торонто
2:2
Второй тайм: 61'
Стадион: БМО Филд
Миннесота Юнайтед
0:1
17' ГолКинтеро Карлос
1:1
28' ГолПосуэло Алехандро
2:1
30' ГолПосуэло Алехандро
51' Желтая карточкаДельгадо Марко
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
13
Ethan
Finlay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Нападающий
-
14 Jay ChapmanНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Abu Danladi
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
17'
0:1
28'
30'
51'
57'
2:2
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =3 -11Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|2:1
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Орландо Сити
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|7.
|Цинциннати
|0:3
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|0
|5
|1
|7 - 11
|5
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Хьюстон Динамо
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2
|7
|3
|1
|3
|15 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|3
|1
|14 - 7
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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