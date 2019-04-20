США: МЛС 2019

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Торонто
2:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
17' Гол
Кинтеро Карлос
1:1
28' Гол
Посуэло Алехандро
2:1
30' Гол
Посуэло Алехандро
51' Желтая карточка
Дельгадо Марко
2:2
57' Гол
 61'
25
Боно
Александер
22
Richie
Laryea
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
2
Морроу
Джастин
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Джози
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
14
Brent
Kallman
15
Боксолл
Михаэл
5
Кальво
Франсиско
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
20
Шуллер
Расмус
9
Angelo
Rodriguez
Торонто
3-5-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Кинтеро Карлос
(Грегуш Ян)
28'
Посуэло Алехандро
(Мавинга Крис)
1:1
30'
Посуэло Алехандро
(Морроу Джастин)
2:1
51'
Дельгадо Марко
 
57'
2:2

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Торонто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто МЛС Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 2:1 6 4 1 1 16 - 9 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Орландо Сити 7 2 2 3 11 - 13 8
7. Цинциннати 0:3 8 2 2 4 8 - 13 8
8. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
9. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 2 3 8 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 6 0 5 1 7 - 11 5
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 12 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Лос-Анджелес Гэлакси 6 5 0 1 11 - 6 15
4. Хьюстон Динамо 5 4 1 0 12 - 6 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 1:2 7 3 1 3 15 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк 3:0 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 6 2 3 1 14 - 7 9
9. Ванкувер Уайткэпс 7 1 2 4 6 - 10 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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