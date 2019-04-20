США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
29' Желтая карточка
ДеЛаГарза Эй Джей
1:0
31' Пенальти
Ибрагимович Златан
1:1
53' Пенальти
Элис Альберт
56'
1
Бингэм
Дэвид
22
Julian
Araujo
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
16
Шельвик
Йорген
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
7
Алессандрини
Ромен
17
Ллетгет
Себастьян
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
9
Mauro
Manotas
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

16'
Emmanuel Okyere Boateng I
Алессандрини Ромен
 
29'
 
ДеЛаГарза Эй Джей
31'
Ибрагимович Златан
1:0
53'
1:1
Элис Альберт

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Даллас

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Орландо Сити 7 2 2 3 11 - 13 8
7. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
8. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
9. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 2 3 8 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 6 0 5 1 7 - 11 5
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 12 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 7 6 0 1 12 - 6 18
3. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
4. Хьюстон Динамо 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 6 2 3 1 14 - 7 9
9. Ванкувер Уайткэпс 7 1 2 4 6 - 10 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Элис Альберт из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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