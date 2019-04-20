США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Стубхуб Сентер
Хьюстон Динамо
29' Желтая карточкаДеЛаГарза Эй Джей
1:0
31' ПенальтиИбрагимович Златан
1:1
53' ПенальтиЭлис Альберт
14
Корона
Джо
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Emil Cuello
-
19 Juninho IV
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
-
29 Sam Junqua
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
31'
53'
1:1
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед
Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Даллас
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Орландо Сити
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|7.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|0
|5
|1
|7 - 11
|5
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|7
|6
|0
|1
|12 - 6
|18
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|3
|1
|14 - 7
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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