Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Дегерфорс
0:0
Первый тайм: 8'
Эргрюте ФФ
0' 8'
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
7
Nikola
Ladan
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
6
Jacob
Ortmark
9
Erik
Bjoerndahl
21
Rasmus
Alm
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
15
Oliver
Stanisic
5
Ланс
Антон
22
Filip
Almstroem-Taehti
8
Jakob
Lindstroem
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
2
Joel
Eduardo
Qviberg
11
Gustav
Ludwigson
7
Алмейда
Аилтон
21
Скольд
Виктор
Дегерфорс
3-4-3
Эргрюте ФФ
3-4-3

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер
Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс
Эргрюте ФФ Последние 16 матчей: +8 =3 -5
Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Дегерфорс 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Эргрюте ФФ 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Норрбю 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
9. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Треллеборг 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
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