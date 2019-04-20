Швеция: Суперэттан 2019
Дегерфорс
0:0
Первый тайм: 8'
Эргрюте ФФ
12
Erik
Lindell
15
Axel
Lindahl
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Emil Porten
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер
Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс Энскеде 1:2 Дегерфорс
Эргрюте ФФ Последние 16 матчей: +8 =3 -5Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Дегерфорс
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Норрбю
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|9.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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