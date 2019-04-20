Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Студентернас
Мальмё
37' Желтая карточкаJonas Lindberg
42' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
0:1
46' ГолРикс Сёрен
51' Желтая карточкаРозенберг Маркус
14
Ian
Sirelius
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlНападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
37'
42'
46'
0:1
51'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей
Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё
Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Мальмё
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Сириус
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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