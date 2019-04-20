Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Мальмё
0'
37' Желтая карточка
Jonas Lindberg
42' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
0:1
46' Гол
Рикс Сёрен
51' Желтая карточка
Розенберг Маркус
83'
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
14
Ian
Sirelius
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
9
Jonas
Lindberg
27
Далин
Юхан
26
Виннхейм
Андреас
17
Бенгтссон
Расмус
6
Левицки
Оскар
2
Ларссон
Эрик
19
Ракип
Эрдаль
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
5
Рикс
Сёрен
9
Розенберг
Маркус
23
Антонссон
Маркус
Сириус
4-1-2-1-2
Мальмё
4-4-2

Ход матча

37'
Jonas Lindberg
 
42'
Бьоркстрём Тим
 
46'
0:1
Рикс Сёрен
51'
 
Розенберг Маркус
68'
John Junior Igbarumah
Jonas Lindberg
 
68'
Axel Bjoernstroem
Ian Sirelius
 
70'
 
Траустасон Арнор
Кристиансен Андерс
70'
 
Галль Ромен
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей
Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё
Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Мальмё: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Мальмё 5:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан
Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Мальмё 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Сириус 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
6. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
11. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Бьоркстрём Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Фредрик Лундгрен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...