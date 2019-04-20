Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
1:0
20' ПенальтиПуш Коля
27' Желтая карточкаШмидт Патрик
30' Желтая карточкаFlorian Flecker
27
Emanuel
Aiwu
10
Тот
Даниэль
16
Шмидт
Патрик
31
Пуш
Коля
26
Медо
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
-
31 Пуш КоляНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бакыш СинанНападающий
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 МедоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Juergen Heil
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
20'
1:0
27'
30'
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +11 =5 -4Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен
Хартберг Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн
Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф SC Furstenfeld 1:6 Хартберг Альтах 6:1 Хартберг Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук ЛАСК 3:3 Хартберг Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 1:2 Хартберг
Последние игры между собой
Адмира: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|23
|2.
|Маттерсбург
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|20
|3.
|Альтах
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|17
|4.
|Адмира
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|17
|5.
|Хартберг
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|13
|6.
|Ваккер Инсбрук
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|11
Загрузка...