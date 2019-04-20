Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Адмира
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
20' Пенальти
Пуш Коля
27' Желтая карточка
Шмидт Патрик
30' Желтая карточка
Florian Flecker
39'
1
Ляйтнер
Андреас
27
Emanuel
Aiwu
19
Wilhelm
Vorsager
6
Шёссвендтер
Кристоф
8
Цвиршиц
Штефан
10
Тот
Даниэль
14
Morten
Hjulmand
3
Milos
Spasic
16
Шмидт
Патрик
31
Пуш
Коля
9
Sasa
Kalajdzic
1
Rene
Swete
14
Florian
Flecker
4
Michael
Huber
31
Thomas
Rotter
45
Reuben
Acquah
7
Siegfred
Rasswalder
26
Медо
18
Канкола
Давид
9
Реп
Райко
11
Скендерович
Мерис
24
Тадич
Дарио
Адмира
3-4-3
Хартберг
5-3-2

Ход матча

20'
Пуш Коля
1:0
27'
Шмидт Патрик
 
30'
 
Florian Flecker

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Адмира 2:0 Флоридсдорфер Адмира 1:2 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 1:1 Лафниц Адмира 0:1 Эбрайхсдорф Адмира 3:1 Хорн Адмира 4:0 Трайскирхен
Хартберг Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн
Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф SC Furstenfeld 1:6 Хартберг Альтах 6:1 Хартберг Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук ЛАСК 3:3 Хартберг Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 1:2 Хартберг

Последние игры между собой

Адмира: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи
Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 4 3 1 0 7 - 1 23
2. Маттерсбург 1:0 4 2 0 2 6 - 4 20
3. Альтах 0:0 4 2 2 0 4 - 2 17
4. Адмира 1:0 4 2 1 1 5 - 5 17
5. Хартберг 0:1 4 0 0 4 0 - 7 13
6. Ваккер Инсбрук 0:1 4 1 0 3 3 - 6 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Florian Flecker получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Шмидт Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пуш Коля бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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