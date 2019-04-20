Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Жилина
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Стадион под Дубном
Середь
0:1
1' ГолAlex Ivan
27' Желтая карточкаRudolf Bilas
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
21
Jan
Bernat
24
Томич
Михал
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Benson AnangЗащитник
-
25 Filip KasaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jan BernatПолузащитник
-
24 Томич МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Jan MinarikЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Samuel Sula
-
-
Главный тренер: Jaroslav Kentos
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Лачны МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
-
15 Хиллер КатонНападающий
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
Ход матча
1'
0:1
27'
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +10 =6 -4Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин
Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК Середь 1:1 Жилина Тренчин 0:2 Жилина Жилина 3:1 Середь Жилина 3:0 Ружомберок Нитра 0:2 Жилина Жилина 2:2 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава
Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин
Последние игры между собой
Жилина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Середь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|70
|2.
|ДАК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|52
|3.
|Жилина
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|48
|4.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|44
|5.
|Земплин
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|36
|6.
|Середь
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|34
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