Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Жилина
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Середь
0'
0:1
1' Гол
Alex Ivan
27' Желтая карточка
Rudolf Bilas
41'
30
Голец
Доминик
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
2
Luka
Lochoshvili
6
Слука
Бранислав
66
Качер
Мирослав
9
Ivan
Santiago
Diaz
21
Jan
Bernat
24
Томич
Михал
32
Robert
Bozenik
27
Мигалик
Ярослав
31
David
Samuel
Nwolokor
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
8
Rudolf
Bilas
18
Bankole
Adekuoroye
14
Adam
Morong
13
Filip
Pankarican
22
Alex
Ivan
9
Кузма
Марек
Жилина
4-3-3
Середь
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Alex Ivan
27'
 
Rudolf Bilas

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин
Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК Середь 1:1 Жилина Тренчин 0:2 Жилина Жилина 3:1 Середь Жилина 3:0 Ружомберок Нитра 0:2 Жилина Жилина 2:2 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава
Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин

Последние игры между собой

Жилина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Середь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Середь 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Середь Кубок Жилина 2:1 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 70
2. ДАК 0:0 5 2 2 1 8 - 4 52
3. Жилина 0:1 5 1 1 3 5 - 6 48
4. Ружомберок 4 2 2 0 4 - 2 44
5. Земплин 0:0 5 1 1 3 3 - 9 36
6. Середь 1:0 5 1 0 4 2 - 12 34
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Rudolf Bilas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Alex Ivan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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