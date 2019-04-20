Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
46
Denis
Petro
10
Жофчак
Игор
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
45
Чмелик
Лукаш
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
-
44 Lazaros RotaЗащитник
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
-
46 Denis PetroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
27 Бещад ГерардВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касадо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Matus Vojtko
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вида МатеПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Чмелик ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин
Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани Жилина 2:2 Земплин Тренчин 1:2 Земплин
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
ДАК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|70
|2.
|ДАК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|52
|3.
|Жилина
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|48
|4.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|44
|5.
|Земплин
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|36
|6.
|Середь
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|34
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