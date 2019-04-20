Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Земплин
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
ДАК
0' 41'
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
32
Dominik
Spiriak
21
Гаррийо
Хосе
13
Danil
Beskorovainas
46
Denis
Petro
12
Jozef
Simon
Turik
8
Грич
Якуб
7
Christos
Kountouriotis
45
Захаркив
Юрий
10
Жофчак
Игор
36
Едличка
Мартин
31
Дэвис
Эрик
6
Souleymane
Kone
5
Tomas
Huk
26
Kristian
Kostrna
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
4
Ронен
Коннор
10
Вида
Кристофер
45
Чмелик
Лукаш
29
Marko
Divkovic
Земплин
5-3-2
ДАК
4-1-2-2-1

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин
Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани Жилина 2:2 Земплин Тренчин 1:2 Земплин
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок
Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург Эсбьерг 0:0 ДАК Середь 0:1 ДАК Жилина 2:2 ДАК ДАК 0:0 Тренчин Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 2:1 ДАК Сеница 5:1 ДАК ДАК 3:2 Подбрезова ДАК 3:1 Злате Моравце Сеница 1:2 ДАК

Последние игры между собой

Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
ДАК: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин 2:1 ДАК Суперлига ДАК 4:1 Земплин Суперлига ДАК 2:0 Земплин Суперлига Земплин 1:2 ДАК Суперлига
Земплин 1:2 ДАК Суперлига ДАК 2:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 ДАК Суперлига Земплин 1:1 ДАК Суперлига ДАК 3:1 Земплин Суперлига Земплин 0:3 ДАК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 70
2. ДАК 0:0 5 2 2 1 8 - 4 52
3. Жилина 0:1 5 1 1 3 5 - 6 48
4. Ружомберок 4 2 2 0 4 - 2 44
5. Земплин 0:0 5 1 1 3 3 - 9 36
6. Середь 1:0 5 1 0 4 2 - 12 34
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...