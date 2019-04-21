Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ружомберок
0' 16'
1
Грейф
Доминик
2
Апау
Митч
66
Байрич
Кенан
29
Божиков
Васил
23
Сухоцкий
Артём
8
Любичич
Марин
10
Рабиу
Ибрахим
27
Хольман
Дэвид
45
Чаврич
Александр
9
Шпорар
Андраж
11
Дражич
Деян
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
2
Кружляк
Доминик
3
Масло
Ян
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
13
Matej
Madlenak
32
Мустеданагич
Зинедин
4
Matus
Kmet
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
Слован Братислава
4-2-1-3
Ружомберок
4-2-3-1

Предыдущие игры

Слован Братислава Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Жилина 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Земплин Слован Братислава 3:1 ДАК Середь 1:4 Слован Братислава
Сеница 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Середь 0:1 Слован Братислава ДАК 0:1 Слован Братислава Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:2 Жилина Тренчин 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Нитра 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 6:0 Земплин Подбрезова 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Злате Моравце Слован Братислава 2:2 Сеница Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок
Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница

Последние игры между собой

Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 2:2 Ружомберок Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 5 4 1 0 14 - 3 71
2. ДАК 5 3 1 1 10 - 4 54
3. Жилина 5 1 1 3 6 - 7 48
4. Ружомберок 0:0 5 2 3 0 4 - 2 45
5. Земплин 5 1 0 4 3 - 11 35
6. Середь 5 1 0 4 3 - 13 34
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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