Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: National Football Stadium
Ружомберок
66
Байрич
Кенан
11
Дражич
Деян
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дражич ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шулла МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ноно ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Слован Братислава Последние 20 матчей: +16 =3 -1Жилина 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Земплин Слован Братислава 3:1 ДАК Середь 1:4 Слован Братислава
Сеница 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Середь 0:1 Слован Братислава ДАК 0:1 Слован Братислава Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:2 Жилина Тренчин 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Нитра 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 6:0 Земплин Подбрезова 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Злате Моравце Слован Братислава 2:2 Сеница Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =8 -3Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок
Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 2:2 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|71
|2.
|ДАК
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|54
|3.
|Жилина
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|48
|4.
|Ружомберок
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|45
|5.
|Земплин
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|35
|6.
|Середь
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|34
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