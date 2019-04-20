США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
14' Гол
Бёрк Кори
27'
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
78
Коллин
Орельен
27
Kai
Wagner
11
Бедойя
Алехандро
6
Медунянин
Харис
22
Brenden
Aaronson
35
Монтейро
Гамиро
25
Илсиньо
Перейра
19
Бёрк
Кори
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
5
Диалло
Закария
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
7
Новийо
Арри
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Монреаль Импакт
4-3-3

Ход матча

14'
Бёрк Кори
1:0

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю
Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт
Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Филадельфия Юнион 1:0 8 4 1 3 10 - 9 13
5. Монреаль Импакт 0:1 8 3 2 3 8 - 12 11
6. Орландо Сити 7 2 2 3 11 - 13 8
7. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
8. Чикаго Файр 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 2 3 8 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 6 0 5 1 7 - 11 5
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 12 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
4. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 6 2 3 1 14 - 7 9
9. Ванкувер Уайткэпс 7 1 2 4 6 - 10 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Колорадо Рэпидс 0:0 8 0 3 5 11 - 19 3
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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