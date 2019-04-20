США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Talen Energy Stadium
Монреаль Импакт
1:0
14' ГолБёрк Кори
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
19
Бёрк
Кори
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 Shamit Shome
-
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
14'
1:0
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю
Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт
Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Монреаль Импакт: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|5.
|Монреаль Импакт
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|6.
|Орландо Сити
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|7.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|0
|5
|1
|7 - 11
|5
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|6
|0
|1
|13 - 7
|18
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|3
|1
|14 - 7
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|8
|0
|3
|5
|11 - 19
|3
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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