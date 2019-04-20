США: МЛС 2019
Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Тойота Парк
Колорадо Рэпидс
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
-
Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр Торонто 3:0 Чикаго Файр
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Чикаго Файр МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|5.
|Монреаль Импакт
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|6.
|Орландо Сити
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|7.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|0
|5
|1
|7 - 11
|5
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|6
|0
|1
|13 - 7
|18
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|3
|1
|14 - 7
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|8
|0
|3
|5
|11 - 19
|3
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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