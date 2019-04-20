США: МЛС 2019

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Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0' 27'
1
David
Ousted
4
Каппелхоф
Йохан
2
Марсело
Феррейра
31
Швайнштайгер
Бастиан
33
Jeremiah
Gutjahr
14
Djordje
Mihailovic
6
Маккарти
Дакс
10
Катай
Александар
9
Charles
Sapong
20
Гайтан
Николас
23
Николич
Неманья
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
3
Kofi
Opare
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
6
Фейлхабер
Бенни
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
20
Nicolas
Mezquida
7
Рубио
Диего
23
Kei
Ansu
Kamara
Чикаго Файр
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-4-2

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр Торонто 3:0 Чикаго Файр
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Чикаго Файр МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Филадельфия Юнион 1:0 8 4 1 3 10 - 9 13
5. Монреаль Импакт 0:1 8 3 2 3 8 - 12 11
6. Орландо Сити 7 2 2 3 11 - 13 8
7. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
8. Чикаго Файр 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 2 3 8 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 6 0 5 1 7 - 11 5
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 12 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
4. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 6 2 3 1 14 - 7 9
9. Ванкувер Уайткэпс 7 1 2 4 6 - 10 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Колорадо Рэпидс 0:0 8 0 3 5 11 - 19 3
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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