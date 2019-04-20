Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
18' Желтая карточка
Дяк Чиприан
0:1
24' Гол
Цукудян Георге
59'
95
Csongor
Fejer
2
Gabriel
Moura
16
Рудоль
Себастьян
5
Igor
Jovanovic
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
14
Карницкий
Александр
7
Dylan
Flores
24
Istvan
Fulop
96
Florin
Stefan
10
Тандия
Ибраима
87
Арлаускис
Гедрюс
6
Маня
Кристиан
55
Винисиус
Пауло
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
37
Бордеяну
Михай
19
Кулио
Хуан
9
Омрани
Билель
20
Цукудян
Георге
14
Моутинью
Тьерри
Сепси
ЧФР Клуж

Ход матча

18'
 
Дяк Чиприан
24'
0:1
Цукудян Георге
(Маня Кристиан)
46'
Yasin Hamed
Florin Stefan
 
56'
 
Джокович Дамьян
Моутинью Тьерри

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова
ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра
Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Германнштадт ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:2 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Дунэря Кэлэраши

Последние игры между собой

Сепси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
ЧФР Клуж 3:1 Сепси Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Кубок Сепси 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 6 4 2 0 6 - 1 41
2. Стяуа 5 3 1 1 8 - 4 35
3. Университатя Крайова 6 3 1 2 6 - 5 33
4. Вииторул Констанца 5 3 1 1 8 - 4 29
5. Астра 6 1 0 5 2 - 9 24
6. Сепси 0:1 6 0 1 5 1 - 8 20
  • Второй тайм
  • 59'
    Клуж контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    58'
    Джокович Дамьян из команды Клуж играет слишком грубо. Тандия Ибраима оказался на газоне.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 57'
    ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 57'
    Dylan Flores из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 57'
    Сепси контролирует мяч.
  • 56'
    Тактическая замена. Моутинью Тьерри уходит с поля и его заменяет Джокович Дамьян
  • Фол, нарушение
    55'
    Карницкий Александр из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Дяк Чиприан пострадал.
  • 55'
    Клуж контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 54'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Сепси контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 53'
    ШАНС! Yasin Hamed нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Фол, нарушение
    52'
    Бордеяну Михай из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Велев Стефан пострадал.
  • 52'
    Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Карницкий Александр из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Дяк Чиприан наказан за толчок Тандия Ибраима
  • 51'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Gabriel Moura из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Цукудян Георге пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 50'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Yasin Hamed из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 49'
    Yasin Hamed из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Маня Кристиан из команды Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    49'
    Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой справа.
  • 49'
    Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Омрани Билель из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Бордеяну Михай из команды Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Безумный фол. Карницкий Александр грубо играет против соперника. Пострадал Дяк Чиприан
  • 46'
    Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Yasin Hamed
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 47'
    Игорь Йованович нанес удар головой, но Арлаускис Гедрюс спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Florin Stefan из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    47'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды Клуж поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • 46'
    Сепси начинает контратаку
  • 46'
    Омар Абуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Камора Мауру из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    45'
    Карницкий Александр из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Дяк Чиприан пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 44'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Сепси контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 43'
    Клуж контролирует мяч.
  • 43'
    Сепси контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 43'
    Кулио Хуан не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Istvan Fulop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Дяк Чиприан из команды Клуж подал угловой справа.
  • 42'
    Омар Абуд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Кулио Хуан из команды Клуж нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 41'
    Рудоль Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 41'
    Карницкий Александр из команды Сепси увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 40'
    Велев Стефан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Кулио Хуан грубо играет против соперника. Пострадал Игорь Йованович
  • 39'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Цукудян Георге из команды Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 37'
    Gabriel Moura из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 37'
    Сепси контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 36'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Клуж контролирует мяч.
  • 36'
    Сепси контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 35'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    35'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой слева.
  • 34'
    Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Сепси контролирует мяч.
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Сепси контролирует мяч.
  • 33'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Клуж
  • 31'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Dylan Flores наказан за толчок Камора Мауру
  • 31'
    Сепси контролирует мяч.
  • 30'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Dylan Flores из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 30'
    Dylan Flores из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Офсайд
    29'
    Цукудян Георге из команды Клуж в офсайде
  • 29'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Клуж контролирует мяч.
  • 28'
    Рудоль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Дяк Чиприан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 26'
    Клуж контролирует мяч.
  • 26'
    Сепси контролирует мяч.
  • 26'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 24'
    Маня Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Цукудян Георге изменил счет на табло!
  • 24'
    Маня Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 24'
    Сепси контролирует мяч.
  • Офсайд
    24'
    Dylan Flores из команды Сепси в офсайде
  • 23'
    Сепси контролирует мяч.
  • 23'
    Бордеяну Михай нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 23'
    Моутинью Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Клуж начинает контратаку
  • 22'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Велев Стефан из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    22'
    Винисиус Пауло наказан за толчок Карницкий Александр
  • 21'
    Рудоль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Маня Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Безумный фол. Омар Абуд грубо играет против соперника. Пострадал Дяк Чиприан
  • 20'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    20'
    Цукудян Георге из команды Клуж в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 20'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Арлаускис Гедрюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
  • 19'
    Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Дяк Чиприан грубо играет против соперника. Пострадал Istvan Fulop
  • 17'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Istvan Fulop грубо играет против соперника. Пострадал Маня Кристиан
  • 16'
    Клуж контролирует мяч.
  • 16'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    15'
    Омрани Билель наказан за толчок Омар Абуд
  • 15'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 14'
    Дяк Чиприан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 14'
    Цукудян Георге из команды Клуж делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Бордеяну Михай из команды Клуж забрасывает мяч в штрафную.
  • 13'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Клуж контролирует мяч.
  • 12'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сепси контролирует мяч.
  • 12'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Тандия Ибраима из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Винисиус Пауло пострадал.
  • 11'
    Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Csongor Fejer держит все под контролем
  • 10'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 10'
    Кулио Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 9'
    Омрани Билель из команды Клуж делает пас партнеру.
  • Офсайд
    9'
    Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
  • 9'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Дяк Чиприан из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Дяк Чиприан из команды Клуж идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Рудоль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Кулио Хуан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Клуж контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Омрани Билель из команды Клуж опасно и грубо сыграл. Велев Стефан пострадал.
  • 6'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Сепси контролирует мяч.
  • 5'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 5'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Маня Кристиан из команды Клуж отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Камора Мауру из команды Клуж делает неудачный навес.
  • 3'
    Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Клуж контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Моутинью Тьерри из команды Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...