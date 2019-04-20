Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
ЧФР Клуж
18' Желтая карточкаДяк Чиприан
0:1
24' ГолЦукудян Георге
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
24
Istvan
Fulop
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
19
Кулио
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Омар АбудЗащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Сато ДайсукеЗащитник
-
-
-
-
-
21 Yasin Hamed
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
18'
24'
0:1
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова
ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =6 -2ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра
Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Германнштадт ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:2 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Дунэря Кэлэраши
Последние игры между собой
Сепси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|41
|2.
|Стяуа
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|35
|3.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|29
|5.
|Астра
|6
|1
|0
|5
|2 - 9
|24
|6.
|Сепси
|0:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|20
Загрузка...