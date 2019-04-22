Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
CSM Politehnica Iasi
1:1
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Конкордия Кьяжна
27' Желтая карточкаМейра Жоау
38' Желтая карточкаКристеску Мариан
43' Желтая карточкаКака Камер
0:1
43' ГолКристеску Мариан
1:1
46' ГолLewis Enoh
63' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
71' Желтая карточкаНашименту Филипе
19
Andrei
Sin
92
Кака
Камер
29
Lewis
Enoh
30
Мейра
Жоау
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
22
Nivaldo
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
-
-
-
22 Willy Semedo
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
-
14 Nicusor FotaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Nivaldo IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Мусса СофьенНападающий
-
40 Andrei Paliu
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
Ход матча
27'
38'
43'
43'
46'
1:1
71'
Предыдущие игры
CSM Politehnica Iasi Последние 14 матчей: +5 =0 -9CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi
CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:3 Астра
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт
Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|32
|2.
|Динамо Бухарест
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|29
|3.
|CSM Politehnica Iasi
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|24
|4.
|Ботошани
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|23
|5.
|Волунтари
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|22
|6.
|Германнштадт
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|18
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|17
|8.
|Конкордия Кьяжна
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|15
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