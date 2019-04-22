Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
CSM Politehnica Iasi
1:1
Конец матча

Стадион:
Конкордия Кьяжна
0'
27' Желтая карточка
Мейра Жоау
38' Желтая карточка
Кристеску Мариан
43' Желтая карточка
Кака Камер
0:1
43' Гол
Кристеску Мариан
1:1
46' Гол
Lewis Enoh
63' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
71' Желтая карточка
Нашименту Филипе
90'+4
1
Миньо
Рубен
8
Gabriel
Bosoi
24
Гардош
Флорин
23
Фрасинеску
Козмин
19
Andrei
Sin
4
Михалаке
Мариус
92
Кака
Камер
10
Нашименту
Филипе
20
Платини
Суареш
29
Lewis
Enoh
7
Patrick
Petre
99
Рымничану
Виктор
30
Мейра
Жоау
13
Кутрумпис
Гиоргос
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
44
Ропотан
Адриан
25
Горобцов
Николас
7
Иванович
Петре
18
Кристеску
Мариан
10
Thaer
Fayed
Bawab
22
Nivaldo
III
CSM Politehnica Iasi
Конкордия Кьяжна

Ход матча

27'
 
Мейра Жоау
38'
 
Кристеску Мариан
43'
Кака Камер
 
43'
0:1
Кристеску Мариан
(Thaer Fayed Bawab)
46'
Willy Semedo
Кака Камер
 
46'
Ionut Francisc Cristea
Patrick Petre
 
46'
Lewis Enoh
(Платини Суареш)
1:1
63'
 
Кутрумпис Гиоргос
64'
 
Мусса Софьен
Nivaldo III
71'
Нашименту Филипе
 
75'
 
Бэрбояну Штефан
Кристеску Мариан
77'
Alexandru Zaharia
Lewis Enoh
 
85'
 
Razvan Gradinaru
Thaer Fayed Bawab

Предыдущие игры

CSM Politehnica Iasi Последние 14 матчей: +5 =0 -9
CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi
CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:3 Астра
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт
Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 6 5 1 0 10 - 3 32
2. Динамо Бухарест 0:0 6 4 1 1 9 - 4 29
3. CSM Politehnica Iasi 6 2 1 3 5 - 7 24
4. Ботошани 0:0 6 1 2 3 3 - 6 23
5. Волунтари 6 3 2 1 9 - 6 22
6. Германнштадт 6 0 2 4 3 - 9 18
7. Дунэря Кэлэраши 6 1 2 3 4 - 9 17
8. Конкордия Кьяжна 6 1 3 2 9 - 8 15
  • Второй тайм
  • 94'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Платини Суареш наказан за толчок Ропотан Адриан
  • 93'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 93'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Михалаке Мариус и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    92'
    Alexandru Zaharia из команды Ласи подал угловой слева.
  • 92'
    Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Andrei Marc ошибается в защите.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Ionut Francisc Cristea из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Мусса Софьен
  • Фол, нарушение
    89'
    Игрок команды Kонкордия Чяйна совершает фол
  • Фол, нарушение
    88'
    Willy Semedo из команды Ласи играет слишком грубо. Razvan Gradinaru оказался на газоне.
  • 88'
    Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой слева.
  • 88'
    Andrei Sin из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    87'
    Игрок команды Kонкордия Чяйна совершает фол
  • 87'
    Платини Суареш из команды Ласи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Офсайд
    87'
    Платини Суареш из команды Ласи в офсайде
  • 86'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 86'
    Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 86'
    Нашименту Филипе из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 86'
    Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    86'
    Платини Суареш из команды Ласи подал угловой справа.
  • 85'
    Кутрумпис Гиоргос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Тактическая замена. Thaer Bawab уходит с поля и его заменяет Razvan Gradinaru
  • Фол, нарушение
    84'
    Игрок команды Ласи совершает фол
  • 84'
    Willy Semedo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    83'
    Гардош Флорин из команды Ласи играет слишком грубо. Thaer Bawab оказался на газоне.
  • 83'
    Нашименту Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 83'
    Andrei Sin из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    82'
    Нашименту Филипе возвращается на поле.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Нашименту Филипе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    81'
    Нашименту Филипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 81'
    Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    81'
    Платини Суареш из команды Ласи подал угловой слева.
  • 81'
    Кутрумпис Гиоргос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Willy Semedo из команды Ласи отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 80'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    79'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна толкнул локтем оппонента. Это Михалаке Мариус заработал фол
  • 79'
    Игрок из команды Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 79'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 78'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 78'
    Игрок из команды Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 78'
    Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Lewis Enoh уходит с поля и его заменяет Alexandru Zaharia
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
  • 76'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 76'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    75'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
  • Желтая карточка
    75'
    Кристеску Мариан получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Тактическая замена. Кристеску Мариан уходит с поля и его заменяет Бэрбояну Штефан
  • Фол, нарушение
    74'
    Михалаке Мариус из команды Ласи играет слишком грубо. Горобцов Николас оказался на газоне.
  • 74'
    Михалаке Мариус из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Платини Суареш пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
  • 73'
    Ionut Francisc Cristea из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 73'
    Платини Суареш из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 72'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    71'
    Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    71'
    Нашименту Филипе фолит на сопернике
  • Угловой
    71'
    Платини Суареш из команды Ласи подал угловой слева.
  • 71'
    Рымничану Виктор отбил мяч на угловой после удара Lewis Enoh из штрафной площади.
  • 71'
    Гардош Флорин из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 70'
    Willy Semedo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья свистит. Ропотан Адриан атаковал сзади соперника. Это Andrei Sin заработал своей команде штрафной
  • 69'
    Willy Semedo из команды Ласи отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 69'
    Willy Semedo из команды Ласи идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Gabriel Bosoi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Мусса Софьен наказан за толчок Фрасинеску Козмин
  • 67'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Платини Суареш из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 66'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Andrei Marc нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Нашименту Филипе из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
  • 64'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 64'
    Тактическая замена. Nivaldo уходит с поля и его заменяет Мусса Софьен
  • Желтая карточка
    63'
    Кутрумпис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    63'
    Безумный фол. Кутрумпис Гиоргос грубо играет против соперника. Пострадал Willy Semedo
  • 63'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    62'
    Ionut Francisc Cristea из команды Ласи в офсайде
  • 62'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Миньо Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    61'
    Нашименту Филипе из команды Ласи подал угловой справа.
  • 60'
    Рымничану Виктор отбил мяч на угловой после удара Willy Semedo из штрафной площади.
  • 60'
    Платини Суареш из команды Ласи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 60'
    Ласи контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    59'
    Горобцов Николас возвращается на поле.
  • 59'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    59'
    Ох, нехорошо это выглядит. Горобцов Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    58'
    Горобцов Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Михалаке Мариус из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 58'
    Михалаке Мариус из команды Ласи идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 46'
    Платини Суареш из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Andrei Sin наказан за толчок Иванович Петре
  • 43'
    Thaer Bawab сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кристеску Мариан изменил счет на табло!
  • 43'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает навес прямо в штрафную.
  • 43'
    Andrei Sin ошибается в защите.
  • 43'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    43'
    Кака Камер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Кака Камер из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
  • 42'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ропотан Адриан пробует нанести удар издали, но Миньо Рубен держит все под контролем
  • 42'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 41'
    Мейра Жоау из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
  • 39'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    38'
    Кристеску Мариан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Михалаке Мариус пострадал.
  • 38'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Безумный фол. Иванович Петре грубо играет против соперника. Пострадал Кака Камер
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ласи
  • 35'
    Шанс! Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна пробил головой, но мимо
  • 35'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Мейра Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    33'
    Andrei Sin из команды Ласи толкнул локтем оппонента. Это Иванович Петре заработал фол
  • 33'
    Ласи контролирует мяч.
  • 32'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 32'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Платини Суареш из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Фол, нарушение
    31'
    Игрок команды Ласи совершает фол
  • 30'
    Хорошую попытку сделал Гардош Флорин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 30'
    Фрасинеску Козмин из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 30'
    Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Кака Камер
  • Травма, повреждение
    29'
    Платини Суареш возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Михалаке Мариус из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Nivaldo
  • 28'
    Иванович Петре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Платини Суареш получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Платини Суареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    27'
    Мейра Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Мейра Жоау грубо играет против соперника. Пострадал Платини Суареш
  • 26'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 26'
    ШАНС! Lewis Enoh нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Andrei Sin из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
  • 23'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Andrei Sin из команды Ласи играет слишком грубо. Иванович Петре оказался на газоне.
  • 22'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Михалаке Мариус из команды Ласи играет слишком грубо. Иванович Петре оказался на газоне.
  • 20'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 19'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Горобцов Николас наказан за толчок Михалаке Мариус
  • 18'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 17'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Михалаке Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Михалаке Мариус пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Михалаке Мариус
  • Офсайд
    14'
    Patrick Petre из команды Ласи в офсайде
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ласи
  • 13'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна забрасывает мяч в штрафную.
  • 12'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 11'
    Платини Суареш из команды Ласи наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 11'
    Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Мейра Жоау из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Нашименту Филипе
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Михалаке Мариус из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 9'
    Ласи контролирует мяч.
  • Офсайд
    9'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 8'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Gabriel Bosoi из команды Ласи играет слишком грубо. Nicusor Fota оказался на газоне.
  • 7'
    Ласи контролирует мяч.
  • 7'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ласи контролирует мяч.
  • 6'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Миньо Рубен не дал случится голу! Кристеску Мариан должен был забивать, но Миньо Рубен сделал отличный сейв
  • 6'
    Kонкордия Чяйна имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Кака Камер
  • 3'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 3'
    Lewis Enoh из команды Ласи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 3'
    Платини Суареш из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ласи контролирует мяч.
  • 2'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ласи контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Kонкордия Чяйна начинает с центра поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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