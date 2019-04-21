Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
15' Желтая карточка
Ivan Ljubic
1:0
25' Пенальти
Хирлэндер Штефан
45'+1
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
5
Авлонитис
Тасос
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
19
Домингес
Хуан
38
Лема
Майкл
Джон
25
Хирлэндер
Штефан
30
Ivan
Ljubic
11
Грозурек
Лукас
14
Пинк
Маркус
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
19
Sven
Sprangler
16
Марио
Лейтгеб
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
22
Sekou
Koita
37
Шмид
Романо
Штурм
4-1-4-1
Вольфсбергер
4-4-2

Ход матча

15'
Ivan Ljubic
 
25'
Хирлэндер Штефан
1:0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг
Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:0 Вольфсбергер Альтах 0:2 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира
Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:4 Вольфсбергер Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 4 4 0 0 11 - 2 39
2. ЛАСК 3 1 1 1 3 - 2 27
3. Штурм 1:0 4 2 0 2 3 - 4 21
4. Санкт-Пёльтен 0:1 4 1 1 2 2 - 4 19
5. Вольфсбергер 0:1 4 1 1 2 4 - 6 19
6. Аустрия Вена 3 0 1 2 2 - 7 16
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Хирлэндер Штефан из команды Штурм забивает с точки!
  • Желтая карточка
    15'
    Ivan Ljubic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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