Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Merkur-Arena
Вольфсбергер
15' Желтая карточкаIvan Ljubic
1:0
25' ПенальтиХирлэндер Штефан
26
Кох
Фабиан
30
Ivan
Ljubic
14
Пинк
Маркус
15
Рнич
Неманья
22
Sekou
Koita
37
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
Главный тренер: Roman Maehlich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sekou KoitaНападающий
-
37 Шмид РоманоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Amar Hodzic
-
20 Bajram Syla
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
15'
25'
1:0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг
Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:0 Вольфсбергер Альтах 0:2 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира
Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:4 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|39
|2.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|27
|3.
|Штурм
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|21
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|19
|5.
|Вольфсбергер
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|19
|6.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|16
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