Швеция: Суперэттан 2019
17
Jasin
Khayat
19
Edafe
Egbedi
20
Моберг
Эрик
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Моберг ЭрикЗащитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
30 Ahmad Gero
-
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эргрюте ФФ
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Норрбю
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Йёнчёпинг
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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