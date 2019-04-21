Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
0:0
Первый тайм: 16'
Йёнчёпинг
0' 16'
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
17
Jasin
Khayat
14
Рексхепи
Дардан
10
Abdelrahman
Saidi
8
Nicklas
Savolainen
18
Adam
Ericsson
19
Edafe
Egbedi
12
Richard
Yarsuvat
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
20
Моберг
Эрик
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
12
Jesper
Svensson
11
Кваква
Энок
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
Норрбю
4-5-1
Йёнчёпинг
5-3-1-1

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Кубок Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эргрюте ФФ 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Норрбю 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Йёнчёпинг 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Треллеборг 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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