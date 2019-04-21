Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2633
Сённерйюск
15' Желтая карточкаOliver Drost
41' Желтая карточкаAlexander Bah
45' Желтая карточкаЗимлинг Ники
48' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Зимлинг НикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ярович СенадНападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
41'
45'
48'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +4 =6 -10Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Хорсенс Товарищеские матчи Сённерйюск 1:4 Хорсенс САС Лигаен Сённерйюск 1:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 1:1 Сённерйюск САС Лигаен
Будет доступно позже.
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