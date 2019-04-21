Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хорсенс
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион: Зрители: 2633
Сённерйюск
0'
15' Желтая карточка
Oliver Drost
41' Желтая карточка
Alexander Bah
45' Желтая карточка
Зимлинг Ники
48' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
52'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
4
Soeren
Reese
20
Квист
Миккель
14
Sebastian
Avanzini
8
Bjarke
Jacobsen
2
Sammy
Skytte
7
Matti
Lund
Nielsen
II
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Kasper
Junker
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
3
Педерсен
Марк
5
Люикс
Кес
9
Alexander
Bah
8
Якобсен
Кристиан
II
25
Зимлинг
Ники
6
Йонссон
Эггерт
18
Nicholas
Marfelt
10
Лидер
Март
20
Peter
Christiansen
Хорсенс
4-4-2
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

5'
Oliver Drost
Kasper Junker
 
15'
Oliver Drost
 
27'
 
Юэль-Нильсен Томас
Педерсен Марк
41'
 
Alexander Bah
45'
 
Зимлинг Ники
48'
 
Йонссон Эггерт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю Хорсенс 1:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Сённерйюск Товарищеские матчи
Хорсенс 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Хорсенс Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:3 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Хорсенс Товарищеские матчи Сённерйюск 1:4 Хорсенс САС Лигаен Сённерйюск 1:3 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 1:1 Сённерйюск САС Лигаен
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Бьярк Якобсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Александр Бах
  • 51'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2633 болельщиков
  • 51'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    51'
    Бьярк Якобсен возвращается на поле.
  • 50'
    Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бьярк Якобсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Бьярк Якобсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    48'
    Йонссон Эггерт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    48'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск опасно и грубо сыграл. Бьярк Якобсен пострадал.
  • 48'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Брок-Мадсен Николай, обводя своих соперников
  • 47'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Александр Бах из команды Сённерьюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Лидер Март из команды Сённерьюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Безумный фол. Зимлинг Ники грубо играет против соперника. Пострадал Себастьян Аванзини
  • 48'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Матиас Нильсен из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 48'
    Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    48'
    Зимлинг Ники - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 47'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 47'
    Шанс! Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск пробил головой, но мимо
  • 47'
    Лидер Март из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Александр Бах из команды Сённерьюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 45'
    Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 45'
    Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
  • 44'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 44'
    Как он промахнулся? Лидер Март имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 44'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    43'
    Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Сэмми Скитте
  • 41'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    41'
    Александр Бах совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Александр Бах из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Оливер Дрост
  • 40'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    40'
    Зимлинг Ники из команды Сённерьюск подал угловой слева.
  • 40'
    Сорен Реесе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Фол, нарушение
    39'
    Peter Christiansen наказан за толчок Андерсен Мадс
  • 39'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 38'
    Николас Марфельт делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Оливер Дрост навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск играет слишком грубо. Сэмми Скитте оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья свистит. Peter Christiansen атаковал сзади соперника. Это Андерсен Мадс заработал своей команде штрафной
  • 33'
    Александр Бах из команды Сённерьюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Квист Миккель наказан за толчок Стефан Гартенманн
  • 33'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Йонссон Эггерт наказан за толчок Себастьян Аванзини
  • 32'
    Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Квист Миккель из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    ШАНС! Peter Christiansen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 31'
    Плохо сыграл Андерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 31'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Бьярк Якобсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск опасно и грубо сыграл. Сэмми Скитте пострадал.
  • 29'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Педерсен Марк получил травму и заменен. Юэль-Нильсен Томас выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Peter Christiansen из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
  • Фол, нарушение
    24'
    Себастьян Аванзини наказан за толчок Николас Марфельт
  • 24'
    Сённерьюск контролирует мяч.
  • 23'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Peter Christiansen наказан за толчок Сорен Реесе
  • 21'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск опасно и грубо сыграл. Сэмми Скитте пострадал.
  • 19'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    18'
    Матиас Нильсен из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Якобсен Кристиан II пострадал.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 17'
    Отличный пас сделал Зимлинг Ники из команды Сённерьюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    17'
    Peter Christiansen наказан за толчок Сорен Реесе
  • 16'
    Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Люикс Кес из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Люикс Кес пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    15'
    Оливер Дрост совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    15'
    Безумный фол. Оливер Дрост грубо играет против соперника. Пострадал Александр Бах
  • 14'
    Сорен Реесе из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 14'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Александр Бах из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Peter Christiansen из команды Сённерьюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 12'
    Александр Бах выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    11'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск опасно и грубо сыграл. Петер Нюманн пострадал.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Брок-Мадсен Николай атаковал сзади соперника. Это Педерсен Марк заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    9'
    Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Люикс Кес
  • 9'
    Люикс Кес из команды Сённерьюск хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 9'
    Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 7'
    Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 6'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 5'
    Каспер Юнкер получил травму и заменен. Оливер Дрост выходит на поле.
  • 5'
    Отличный пас сделал Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Офсайд
    4'
    Николас Марфельт из команды Сённерьюск в офсайде
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
  • 3'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 2'
    Какой промах! Сорен Реесе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 2'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сённерьюск начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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