Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Аполлон
0:1
Второй тайм: 51'
АЕЛ Лимаcсол
18' Желтая карточкаСелимович Вахид
0:1
19' ГолГастаньяга Йон
24' Желтая карточкаЖуниор Досса
34' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
45' Желтая карточкаАганович Аднан
48' Желтая карточкаЗелая Эмилио
- Основной состав
-
83 Вале БрунуВратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шембри АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Шранц ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
18'
19'
0:1
24'
45'
48'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +10 =3 -7АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
АЕЛ Лимаcсол: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|18
|7
|3
|57 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|0:1
|29
|17
|6
|6
|61 - 25
|57
|3.
|АЕК Ларнака
|28
|15
|7
|6
|45 - 20
|52
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:0
|29
|16
|3
|10
|41 - 38
|51
|5.
|Неа Саламина
|28
|10
|7
|11
|31 - 38
|37
|6.
|Омония
|28
|10
|6
|12
|30 - 33
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1:1
|29
|12
|10
|7
|40 - 35
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|1:1
|29
|6
|8
|15
|25 - 47
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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