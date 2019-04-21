Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Аполлон
0:1
Второй тайм: 51'
АЕЛ Лимаcсол
0'
18' Желтая карточка
Селимович Вахид
0:1
19' Гол
Гастаньяга Йон
24' Желтая карточка
Жуниор Досса
34' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
45' Желтая карточка
Аганович Аднан
48' Желтая карточка
Зелая Эмилио
51'
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

18'
Селимович Вахид
 
19'
0:1
Гастаньяга Йон
24'
 
Жуниор Досса
34'
 
Andre Ferreira Teixeira
45'
 
Аганович Аднан
46'
Папулис Фотис
Психас Петрос
 
48'
Зелая Эмилио
 

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Неа Саламина 0:3 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
АЕЛ Лимаcсол: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 28 18 7 3 57 - 23 61
2. Аполлон 0:1 29 17 6 6 61 - 25 57
3. АЕК Ларнака 28 15 7 6 45 - 20 52
4. АЕЛ Лимаcсол 1:0 29 16 3 10 41 - 38 51
5. Неа Саламина 28 10 7 11 31 - 38 37
6. Омония 28 10 6 12 30 - 33 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 1:1 29 12 10 7 40 - 35 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 1:1 29 6 8 15 25 - 47 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Аганович Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Andre Teixeira получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Жуниор Досса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Гастаньяга Йон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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