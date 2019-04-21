Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Дженерали Арена
ЛАСК
32
Пенц
Патрик
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенко ФабианПолузащитник
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =2 -10Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена
Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =5 -2ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:3 Хартберг Рапид Вена 0:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|37
|2.
|ЛАСК
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|28
|3.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|22
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|20
|5.
|Штурм
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|18
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|17
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