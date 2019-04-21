Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
ЛАСК
0' 12'
32
Пенц
Патрик
30
Мадль
Михаэль
10
Грюнвальд
Александр
3
Роша
Игор
II
17
Клайн
Флориан
4
Джегго
Джеймс
8
Матич
Урош
28
Марчинко
Кристоф
7
Сакс
Максимилиан
14
Моншайн
Кристоф
16
Прокоп
Доминик
1
Шлагер
Александр
5
Востри
Маркус
13
Улльманн
Максимилиан
26
Reinhold
Ranftl
15
Рамсебнер
Кристиан
4
Погатец
Эмануэль
8
Peter
Michorl
25
Холланд
Джеймс
27
Thomas
Goiginger
29
João
Victor
II
9
Клаусс
Жоао
Аустрия Вена
3-4-3
ЛАСК
5-3-2

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена
Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:3 Хартберг Рапид Вена 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 1 0 11 - 3 37
2. ЛАСК 0:0 4 1 2 1 3 - 2 28
3. Вольфсбергер 4 2 1 1 6 - 6 22
4. Санкт-Пёльтен 4 1 2 1 3 - 4 20
5. Штурм 4 1 0 3 3 - 6 18
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 7 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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