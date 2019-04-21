Швеция: Суперэттан 2019
1:0
23' ГолСисей Йозеф
26' Желтая карточкаRobin Tranberg
45' Желтая карточкаАяз Ферхад
55' Желтая карточкаBesard Sabovic
56' Желтая карточкаViktor Gustafson
1:1
58' ГолJacob Bergstroem
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
94
Аяз
Ферхад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
-
94 Аяз ФерхадНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
23'
1:0
26'
45'
55'
56'
58'
1:1
74'
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд
Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд Сириус 2:3 Далкурд
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эргрюте ФФ
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|6.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|8.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мьельбю
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Далкурд
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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