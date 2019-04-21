Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Далкурд
1:1
Второй тайм: 77'
Мьельбю
0'
1:0
23' Гол
Сисей Йозеф
26' Желтая карточка
Robin Tranberg
45' Желтая карточка
Аяз Ферхад
55' Желтая карточка
Besard Sabovic
56' Желтая карточка
Viktor Gustafson
1:1
58' Гол
Jacob Bergstroem
77'
1
Андерссон
Андреас
21
Peshraw
Azizi
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
11
Сисей
Йозеф
24
Besard
Sabovic
6
Robin
Tranberg
25
Malkolm
Moenza
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
94
Аяз
Ферхад
1
Jesper
Johansson
II
2
Терзич
Ади
17
Jakob
Ottosson
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
6
Pavle
Vagic
7
Viktor
Gustafson
12
David
Loefquist
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
Далкурд
3-4-3
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

23'
Сисей Йозеф
(Аяз Ферхад)
1:0
26'
Robin Tranberg
 
45'
Аяз Ферхад
 
55'
Besard Sabovic
 
56'
 
Viktor Gustafson
58'
1:1
Jacob Bergstroem
59'
 
Карлссон Отар
Эйольфссон Гисли
67'
Emil Berger
Robin Tranberg
 
74'
Арин Франк
Аяз Ферхад
 

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд
Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд Сириус 2:3 Далкурд
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм
Команда И В Н П Г О
1. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эргрюте ФФ 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Йёнчёпинг 4 2 0 2 9 - 4 6
6. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
8. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мьельбю 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Треллеборг 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Далкурд 1:1 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • 74'
    Далкюрд ФФ делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Арин Франк выходит на его замену.
  • 67'
    Далкюрд ФФ делает замену. Robin Tranberg уходит с поля, а Эмиль Бергер выходит на его замену.
  • 59'
    Мяльбю делает замену. Эйольфссон Гисли уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Jacob Bergstroem бьет в цель!
  • Желтая карточка
    56'
    Viktor Gustafson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    55'
    Besard Sabovic получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Аяз Ферхад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Robin Tranberg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Сисей Йозеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...