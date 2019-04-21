Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
3:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
1:0
18' Гол
Имад Халили
24' Желтая карточка
Samuel Nnamani
2:0
31' Гол
Кьяртанссон Видар
3:0
63' Гол
Имад Халили
77'
27
Курчи
Джанлука
2
Сандберг
Симон
13
Фенгер
Мадс
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
40
Джурджич
Никола
22
Танкович
Муамер
8
Андерсен
Йеппе
7
Имад
Халили
17
Кьяртанссон
Видар
6
Боянич
Дарьян
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
8
Ousmane
Camara
7
Бобко
Иван
16
Samuel
Nnamani
Хаммарбю
4-3-3
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

18'
Имад Халили
(Боянич Дарьян)
1:0
24'
 
Samuel Nnamani
31'
Кьяртанссон Видар
(Андерсен Йеппе)
2:0
63'
Имад Халили
(Танкович Муамер)
3:0
69'
Родич Владимир
Танкович Муамер
 
73'
Leo Bengtsson
Джурджич Никола
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю Фрей 1:3 Хаммарбю Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Кальмар Мальмё 2:1 Хаммарбю Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Гётеборг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Мальмё 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Сириус 4 2 0 2 6 - 5 6
6. Хаммарбю 3:0 4 1 2 1 6 - 4 5
7. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
10. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
13. АФК Эскильстуна 0:3 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
16. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Имад Халили бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...