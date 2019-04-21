Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
3:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Теле2 Арена
АФК Эскильстуна
1:0
18' ГолИмад Халили
24' Желтая карточкаSamuel Nnamani
2:0
31' ГолКьяртанссон Видар
3:0
63' ГолИмад Халили
13
Фенгер
Мадс
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Aimar Sher
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
18'
1:0
24'
31'
63'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю
Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен ХИК 3:1 Хаммарбю Фрей 1:3 Хаммарбю Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Кальмар Мальмё 2:1 Хаммарбю Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Гётеборг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =6 -4АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Мальмё
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Сириус
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Хаммарбю
|3:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|7.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|10.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|АФК Эскильстуна
|0:3
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|16.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
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