Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
21' Желтая карточкаDaniel Thoegersen
33' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
33' Красная карточкаAllan Sousa
1:0
37' ГолЮрченко Владлен
39' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
39' Желтая карточкаJens Stage
1:1
40' ГолМортенсен Патрик
43' Желтая карточкаSebastian Hausner
2:1
44' ГолЮрченко Владлен
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
77
Гринь
Сергей
39
Magnus
Anbo
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Magnus AnboЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jens StageПолузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Сана ТобиасНападающий
-
24 Туту ЮссефНападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
33'
37'
1:0
39'
40'
1:1
44'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле
Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле
Орхус Последние 20 матчей: +11 =2 -7Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле
Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Орхус: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Будет доступно позже.
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