Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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Вайле
2:1
Перерыв

Стадион:
Орхус
0'
21' Желтая карточка
Daniel Thoegersen
33' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
33' Красная карточка
Allan Sousa
1:0
37' Гол
Юрченко Владлен
39' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
39' Желтая карточка
Jens Stage
1:1
40' Гол
Мортенсен Патрик
43' Желтая карточка
Sebastian Hausner
2:1
44' Гол
Юрченко Владлен
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
44
Tobias
Moelgaard
16
Рамадани
Юльбер
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
73
Грабара
Камил
39
Magnus
Anbo
37
Sebastian
Hausner
18
Йулсгор
Йеспер
33
Daniel
Thoegersen
8
Амини
Мустафа
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
35
Kasper
Lunding
20
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Вайле
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

21'
 
Daniel Thoegersen
33'
 
Анкерсен Якоб
33'
Allan Sousa
 
37'
Юрченко Владлен
1:0
39'
Финнбогасон Къяртан
 
39'
 
Jens Stage
40'
1:1
Мортенсен Патрик
43'
 
Sebastian Hausner
43'
Давидсен Вильормур
Рамадани Юльбер
 
44'
Юрченко Владлен
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле
Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле
Орхус Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле
Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле Орхус 1:2 Хорсенс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Орхус: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи
Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 49'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Орхус контролирует мяч.
  • 48'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Амини Мустафа делает длинную передачу вперед
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л Юрченко Владлен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • 43'
    Тактическая замена. Рамадани Юльбер уходит с поля и его заменяет Давидсен Вильормур
  • Желтая карточка
    43'
    Себастьян Хауснер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Magnus Anbo из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
  • 42'
    Вейле контролирует мяч.
  • 41'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает!
  • 40'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Желтая карточка
    39'
    Рефери не любит споров - именно за это Йенс Стаге сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    39'
    Рефери не любит споров - именно за это Финнбогасон Къяртан сейчас получил желтую
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Юрченко Владлен бьет в цель!
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Аллан Соуза получает красную карточку за не спортивное поведение
  • Желтая карточка
    33'
    Анкерсен Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 33'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 31'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 30'
    Орхус контролирует мяч.
  • Офсайд
    30'
    Каспер Лундинг из команды Орхус в офсайде
  • 30'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    So close! Удар головой нанес Юрченко Владлен но мяч выбили с ленточки!
  • 28'
    Финнбогасон Къяртан из команды Вейле делает передачу одноклубнику.
  • 28'
    Мемия Керим из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Вейле контролирует мяч.
  • 26'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 25'
    Аллан Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Вейле контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 23'
    Блуме Брор из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
  • 22'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 22'
    Шанс! Гринь Сергей из команды Вейле пробил головой, но мимо
  • 22'
    Аллан Соуза из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Головой пробил Финнбогасон Къяртан, но голкипер отбил его в поле!
  • 21'
    Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Даниэль Тогерсен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • 20'
    Йенс Стаге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Йенс Стаге из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • 19'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Скооп Якоб из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Гринь Сергей из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 17'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Орхус контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 16'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Амини Мустафа нанес удар в каркас ворот!
  • 16'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 14'
    Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
  • 13'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Хорошую попытку сделал Блуме Брор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • Угловой
    10'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой слева.
  • 10'
    Юрченко Владлен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    9'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой слева.
  • 9'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Томас Хагельскьяер ловит мяч
  • 8'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Блуме Брор из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Magnus Anbo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • 6'
    Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Аллан Соуза из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Вейле контролирует мяч.
  • 5'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мемия Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой справа.
  • 4'
    Рамадани Юльбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Головой пробил Мортенсен Патрик, но голкипер отбил его в поле!
  • 3'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Анкерсен Якоб и Амини Мустафа из команды Орхус.
  • 2'
    Отличный пас сделал Тобиас Мельгаард из команды Вейле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья свистит. Мадс Лаурицен атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Вейле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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