США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 29'
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
7
Арриола
Пол
5
Морено
Хуниор
21
Christopher
Durkin
8
Сегура
Улисес
10
Luciano
Acosta
11
Lucas
Rodriguez
III
9
Руни
Уэйн
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
12
Офори
Эбенезер
22
Матаррита
Рональд
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 8 4 3 1 12 - 7 15
2. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
3. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
4. Коламбус Крю 8 4 1 3 8 - 8 13
5. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
6. Монреаль Импакт 8 3 2 3 8 - 14 11
7. Чикаго Файр 7 2 3 2 12 - 11 9
8. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
9. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 6 - 12 7
10. Нью-Йорк Сити 0:0 7 0 6 1 7 - 11 6
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 2 0 5 10 - 17 6
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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