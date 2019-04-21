США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Audi Field
Нью-Йорк Сити
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Griffin Yow
-
30 Akeem Ward
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +3 =9 -8Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|2.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|4.
|Коламбус Крю
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|6.
|Монреаль Импакт
|8
|3
|2
|3
|8 - 14
|11
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|8.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|7
|0
|6
|1
|7 - 11
|6
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|6
|0
|1
|13 - 7
|18
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|2
|0
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|12.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|12 - 23
|2
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