США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
11' Гол
Вела Карлос
22' Желтая карточка
Торрес Роман
30'
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
7
Latif
Blessing
20
Eduard
Atuesta
14
Mark
Anthony
Kaye
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Рольдан
Кристиан
19
Шипп
Харри
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
13
Моррис
Джордан
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

11'
Вела Карлос
(Mark Anthony Kaye)
1:0
22'
 
Торрес Роман

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 8 4 2 2 12 - 9 14
2. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
3. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
4. Коламбус Крю 8 4 1 3 8 - 8 13
5. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
6. Монреаль Импакт 8 3 2 3 8 - 14 11
7. Чикаго Файр 7 2 3 2 12 - 11 9
8. Нью-Йорк Сити 7 1 5 1 9 - 11 8
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 6 - 12 7
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:0 9 7 1 1 22 - 6 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 0:1 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 2 0 5 10 - 17 6
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Торрес Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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