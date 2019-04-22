Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хобро
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2299
Вендсиссель
0'
23' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
1:0
34' Гол
Бабаян Эдгар
2:0
38' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
53' Желтая карточка
Макгоуан Дилан
3:0
54' Гол
Киркеволд Пол
3:1
69' Гол
Макгоуан Дилан
72' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
3:2
73' Гол
Benjamin Kaellman
90'+4
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Yaw-Ihle
Amankwah
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
26
Martin
Mikkelsen
12
Дамборг
Йонас
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
11
Emmanuel
Sabbi
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
1
Nicolai
Floe
30
Alexander
Juel
Andersen
16
Фишер
Сандер
15
Andreas
Kaltoft
17
Конате
Тьемоко
8
Франсишку
Жуниор
35
Вольгемут
Миккель
11
Торстейнссон
Йон
13
Soeren
Henriksen
29
Benjamin
Kaellman
45
Камара
Аль-Хаджи
Хобро
4-4-1-1
Вендсиссель
3-5-2

Ход матча

18'
 
Кристенсен Даниэль
Alexander Juel Andersen
23'
Vito Hammershoej-Mistrati
 
34'
Бабаян Эдгар
(Emmanuel Sabbi)
1:0
38'
Vito Hammershoej-Mistrati
2:0
46'
 
Макгоуан Дилан
Фишер Сандер
53'
 
Макгоуан Дилан
54'
Киркеволд Пол
3:0
55'
Педерсен Миккель
Vito Hammershoej-Mistrati
 
57'
Nicholas Gotfredsen
Rasmus Minor Petersen
 
69'
3:1
Макгоуан Дилан
(Камара Аль-Хаджи)
72'
Emmanuel Sabbi
 
73'
3:2
Benjamin Kaellman
(Торстейнссон Йон)
80'
Кристофферсен Юлиан
Emmanuel Sabbi
 
84'
 
Ogude Emmanuel Ifeanyi
Торстейнссон Йон

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро
Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе
Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро
Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Вендсиссель 3:3 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:2 Вендсиссель Товарищеские матчи
Хобро 1:0 Вендсиссель Первый дивизион Вендсиссель 0:4 Хобро Первый дивизион Вендсиссель 2:0 Хобро Кубок Хобро 4:0 Вендсиссель Первый дивизион Вендсиссель 4:2 Хобро Товарищеские матчи Вендсиссель 2:2 Хобро Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хобро вырывает победу
  • 93'
    Йеспер Раск из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 93'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Макгоуан Дилан из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Андреас Калтофт из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 92'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 89'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 89'
    ШАНС! Эммануэль Огуде нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 89'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Эммануэль Огуде из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 88'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 88'
    Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Макгоуан Дилан наказан за толчок Кристофферсен Юлиан
  • 87'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2299 болельщиков
  • Фол, нарушение
    87'
    Камара Аль-Хаджи наказан за толчок Педерсен Миккель
  • 86'
    Серен Хенриксен делает длинную передачу вперед
  • 86'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    86'
    Назначен штрафной. Пострадал Бабаян Эдгар, его свалил Андреас Калтофт.
  • 85'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 85'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 84'
    Хйорринг делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
  • 84'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Эммануэль Огуде
  • 84'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 83'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 81'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Николас Готфредсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Отличные скиллы показывает Мартин Миккельсен, обводя своих соперников
  • Офсайд
    81'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 81'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 80'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Йеспер Боге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 80'
    Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Кристофферсен Юлиан
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья свистит. Андреас Калтофт атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
  • 79'
    Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
  • 78'
    Хобро начинает контратаку
  • 78'
    Benjamin Kaellman выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 77'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Макгоуан Дилан из команды Хйорринг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
  • 75'
    Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 75'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 74'
    Отличный пас сделал Матиас Хааруп из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 74'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Торстейнссон Йон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    ГОООООЛ - Benjamin Kaellman Хйорринг забивает ударом головой
  • 73'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    72'
    Эммануэль Сабби получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Эммануэль Сабби из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Серен Хенриксен
  • 72'
    Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Эммануэль Сабби из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
  • 71'
    Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Камара Аль-Хаджи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Макгоуан Дилан из команды Хйорринг забил гол! Легко это для такого игрока, как Макгоуан Дилан
  • 69'
    Benjamin Kaellman нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг делает навес прямо в штрафную.
  • Угловой
    69'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 69'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    69'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг разыграл угловой с правого угла.
  • 69'
    Камара Аль-Хаджи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Йеспер Раск не дал случится голу! Benjamin Kaellman должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
  • 69'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 68'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 68'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
  • 67'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 65'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 65'
    ШАНС! Эммануэль Сабби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 65'
    Макгоуан Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро подал угловой слева.
  • 64'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья свистит. Андреас Калтофт атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
  • 62'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 62'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 61'
    Отличный пас сделал Франсишку Жуниор из команды Хйорринг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 61'
    Опасность предотвращена - Матиас Хааруп из команды Хобро вступил в отбор удачно
  • 61'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 61'
    Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Выглядело как неплохой момент. Торстейнссон Йон из команды Хйорринг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    60'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг опасно и грубо сыграл. Педерсен Миккель пострадал.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья свистит. Педерсен Миккель атаковал сзади соперника. Это Франсишку Жуниор заработал своей команде штрафной
  • 60'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 59'
    Как он промахнулся? Benjamin Kaellman имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 59'
    Опасность! Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 59'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 58'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 57'
    Торстейнссон Йон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 57'
    Расмус Педерсен получил травму и заменен. Николас Готфредсен выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
  • 56'
    Конате Тьемоко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    55'
    Педерсен Миккель из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Конате Тьемоко пострадал.
  • 55'
    Этот гол претендует на звание "Гола года"!
  • 55'
    Тактическая замена. Вито Хаммершой-Мистрати уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л Киркеволд Пол закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Желтая карточка
    53'
    Макгоуан Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья свистит. Макгоуан Дилан атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
  • 53'
    Бабаян Эдгар разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 53'
    Хобро начинает контратаку
  • 53'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 53'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья свистит. Франсишку Жуниор атаковал сзади соперника. Это Бабаян Эдгар заработал своей команде штрафной
  • 50'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кристенсен Даниэль из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Серен Хенриксен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    49'
    Эммануэль Сабби наказан за толчок Франсишку Жуниор
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
  • 47'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Торстейнссон Йон наказан за толчок Мартин Миккельсен
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андреас Калтофт
  • 46'
    Бабаян Эдгар делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Фишер Сандер получил травму и заменен. Макгоуан Дилан выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Команда Хобро играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Йеспер Раск из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 47'
    Близко! Камара Аль-Хаджи нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 47'
    Торстейнссон Йон делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Травма, повреждение
    46'
    Фишер Сандер возвращается на поле.
  • 46'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Фишер Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    44'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 44'
    Матиас Хааруп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Бабаян Эдгар нарушает правила. Торстейнссон Йон пострадал
  • 43'
    Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья свистит. Фишер Сандер атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
  • 41'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 40'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 40'
    Отличный пас сделал Бабаян Эдгар из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    40'
    Торстейнссон Йон нарушает правила. Йеспер Боге пострадал
  • 38'
    Отличный гол забил Вито Хаммершой-Мистрати
  • Описание гола
    38'
    ГОООООЛ - Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро забивает из-за штрафной площади
  • 38'
    Плохо сыграл Кристенсен Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Конате Тьемоко из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Матиас Хааруп
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 37'
    Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Команда Хобро забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 34'
    Эммануэль Сабби сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бабаян Эдгар изменил счет на табло!
  • 34'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 34'
    Матиас Хааруп делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 33'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дамборг Йонас из команды Хобро.
  • 32'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 31'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмус Педерсен из команды Хобро.
  • 29'
    Франсишку Жуниор бьет ножницами в створ ворот, но Йеспер Раск не дал случится отличному голу!
  • 29'
    Фишер Сандер из команды Хйорринг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    29'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 29'
    Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Камара Аль-Хаджи
  • 26'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    23'
    Вито Хаммершой-Мистрати получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кристенсен Даниэль пострадал.
  • 23'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    22'
    Камара Аль-Хаджи наказан за толчок Эммануэль Сабби
  • Угловой
    22'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 22'
    Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает навес прямо в штрафную.
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 21'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Андреас Калтофт делает длинную передачу вперед
  • 21'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 18'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Александр Юль Андерсен получил травму и заменен. Кристенсен Даниэль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    18'
    Хйорринг остается без одного игрока, потому что Александр Юль Андерсен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    17'
    Александр Юль Андерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Николай Фло из команды Хйорринг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 17'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный кросс...
  • 16'
    Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Александр Юль Андерсен из команды Хйорринг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
  • 16'
    Йеспер Боге разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Офсайд
    15'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 15'
    Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Травма, повреждение
    14'
    Александр Юль Андерсен возвращается на поле.
  • 14'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    13'
    Ох, нехорошо это выглядит. Александр Юль Андерсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Александр Юль Андерсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
  • 11'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмус Педерсен из команды Хобро.
  • 11'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг делает навес прямо в штрафную.
  • 11'
    Опасность! Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 9'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • 9'
    Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой слева.
  • 9'
    Должен был быть гол! Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс, но Йеспер Раск не дал голу состоятся!
  • 9'
    Расмус Педерсен ошибается в защите.
  • Офсайд
    8'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро в офсайде
  • 8'
    Матиас Хааруп делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Киркеволд Пол наказан за толчок Фишер Сандер
  • Фол, нарушение
    7'
    Камара Аль-Хаджи наказан за толчок Расмус Педерсен
  • 7'
    Андреас Калтофт из команды Хйорринг делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    7'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 6'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Камара Аль-Хаджи имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
  • 5'
    Расмус Педерсен ошибается в защите.
  • 5'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андреас Калтофт из команды Хйорринг.
  • 5'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Николай Фло ошибается в защите.
  • 4'
    Александр Юль Андерсен из команды Хйорринг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 4'
    Вито Хаммершой-Мистрати делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
  • 4'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 3'
    Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Матиас Хааруп
  • 2'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Андреас Калтофт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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