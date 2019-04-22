Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хобро
3:2
Конец матча
Стадион: ДС Арена Зрители: 2299
Вендсиссель
23' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
1:0
34' ГолБабаян Эдгар
2:0
38' ГолVito Hammershoej-Mistrati
53' Желтая карточкаМакгоуан Дилан
3:0
54' ГолКиркеволд Пол
3:1
69' ГолМакгоуан Дилан
72' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
3:2
73' ГолBenjamin Kaellman
17
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
1:0
38'
53'
54'
3:0
69'
72'
73'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +4 =6 -10Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро
Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе
Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро
Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель
Последние игры между собой
Хобро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Будет доступно позже.
Загрузка...