Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Ахли Джидда
2:1
Конец матча
Персеполис
0'
1:0
30' Пенальти
Аль-Фатил Мохаммед
2:0
84' Гол
Аль-Фатил Мохаммед
2:1
90' Гол
Shoja Khalilzadeh
90'+3

Ход матча

30'
Аль-Фатил Мохаммед
1:0
84'
Аль-Фатил Мохаммед
2:0
90'
2:1
Shoja Khalilzadeh

Предыдущие игры

Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда
Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Al-Duhail SC 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Сайлия Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Харитият 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль Хазм 2:4 Аль-Ахли Джидда
Персеполис Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Зобахан 0:0 Персеполис Персеполис 3:2 Сайпа Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Пайкан 0:2 Персеполис
Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис Персеполис 2:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис Персеполис 3:1 Парс Джем Бушир Сепахан 1:1 Персеполис Персеполис 1:0 Зобахан Машин Сази 0:1 Персеполис

Последние игры между собой

Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Персеполис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 1:3 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Shoja Khalilzadeh бьет в цель!
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Аль-Фатил Мохаммед бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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