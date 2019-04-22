Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Ахли Джидда
2:1
Конец матча
Персеполис
1:0
30' ПенальтиАль-Фатил Мохаммед
2:0
84' ГолАль-Фатил Мохаммед
2:1
90' ГолShoja Khalilzadeh
Ход матча
30'
84'
90'
Предыдущие игры
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Вахда Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хор Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда
Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Al-Duhail SC 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Сайлия Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Харитият 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль Хазм 2:4 Аль-Ахли Джидда
Персеполис Последние 20 матчей: +13 =5 -2Зобахан 0:0 Персеполис Персеполис 3:2 Сайпа Персеполис 2:0 Аль-Ахли Джидда Пайкан 0:2 Персеполис
Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис Персеполис 2:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис Персеполис 3:1 Парс Джем Бушир Сепахан 1:1 Персеполис Персеполис 1:0 Зобахан Машин Сази 0:1 Персеполис
Последние игры между собой
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Персеполис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|Пахтакор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|Персеполис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
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