Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Гамла Уллеви
Хельсинборг
1:0
11' ГолВибе Лассе
2:0
16' ГолCarl Starfelt
29
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминНападающий
-
-
23 Emil Holm
-
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
-
-
36 Noel Mbo
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
Ход матча
11'
16'
2:0
44'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +7 =2 -11Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК Хеккен 4:1 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген
Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей Хельсинборг 4:1 Браге
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Мальмё
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Гётеборг
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Сириус
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|Хельсинборг
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Хаммарбю
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|АФК Эскильстуна
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
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