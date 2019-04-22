Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
11' Гол
Вибе Лассе
2:0
16' Гол
Carl Starfelt
60'
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
19
August
Erlingmark
8
Барни
Юнес
14
Benjamin
Nygren
28
Alhassan
Yusuf
29
Вибе
Лассе
25
Kalle
Joelsson
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
5
Перссон
Юхан
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
10
Фарнеруд
Александер
20
Вандерсон
ду
Карму
Гётеборг
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

11'
Вибе Лассе
(Sebastian Ohlsson I)
1:0
16'
Carl Starfelt
(Benjamin Nygren)
2:0
44'
Аффан Амин
Барни Юнес
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ
Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК Хеккен 4:1 Гётеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген
Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей Хельсинборг 4:1 Браге

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гётеборг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Швеции Гётеборг 2:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 0:3 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 6:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Гётеборг Кубок Швеции Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Гётеборг Шведский кубок Гётеборг 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Мальмё 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Гётеборг 2:0 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Сириус 4 2 0 2 6 - 5 6
6. Хельсинборг 0:2 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Хаммарбю 4 1 2 1 6 - 5 5
8. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
14. АФК Эскильстуна 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гетеборг делает замену. Барни Юнес уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Carl Starfelt бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вибе Лассе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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