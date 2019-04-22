Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 63'
Треллеборг
0'
39' Желтая карточка
Sean Sabetkar
50' Желтая карточка
Андерссон Хуго
63'
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
8
Jonas
Hellgren
17
Carlos
Gaete
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
7
Батан
Стефан
1
Ларсен
Андреас
II
4
Jakob
Glasberg
17
Isak
Joensson
23
Андерссон
Хуго
5
Anton
Tideman
20
Felix
Hoerberg
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
16
Oscar
Johansson
I
10
Zoran
Jovanovic
33
Dennis
Agyare
Antwi
Вестерос СК
4-3-3
Треллеборг
4-4-2

Ход матча

29'
Спэн Брайан
Батан Стефан
 
39'
Sean Sabetkar
 
50'
 
Андерссон Хуго

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен Карлшлунд 1:2 Вестерос СК
Треллеборг Последние 20 матчей: +0 =5 -15
Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг Мальмё 3:0 Треллеборг
Команда И В Н П Г О
1. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эргрюте ФФ 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Йёнчёпинг 4 2 0 2 9 - 4 6
6. Вестерос СК 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
7. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
9. Далкурд 4 1 1 2 2 - 6 4
10. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Мьельбю 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Треллеборг 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Андерссон Хуго получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Sean Sabetkar получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Вастерас СК делает замену. Батан Стефан уходит с поля, а Спэн Брайан выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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