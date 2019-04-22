Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 63'
Треллеборг
39' Желтая карточкаSean Sabetkar
50' Желтая карточкаАндерссон Хуго
17
Carlos
Gaete
23
Filip
Tronet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Haris Brkic
-
11 Перри Небию
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
Ход матча
39'
50'
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен Карлшлунд 1:2 Вестерос СК
Треллеборг Последние 20 матчей: +0 =5 -15Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг Мальмё 3:0 Треллеборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эргрюте ФФ
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|6.
|Вестерос СК
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|9.
|Далкурд
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Мьельбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Треллеборг
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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