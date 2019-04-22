Норвегия: Первый дивизион 2019

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КФУМ
2:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
1:0
39' Гол
Lars Olden Larsen
41' Желтая карточка
Peter Soerensen Nergaard
2:0
47' Гол
Lars Olden Larsen
62'
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
26
Lars
Olden
Larsen
21
Tore
Andre
Soeraas
7
Robin
Rasch
31
Брикс
Кристиан
8
Сортевик
Стиан
11
Moses
Mawa
9
Abdul-Basit
Agouda
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
68
Elmin
Nurkic
26
Izuchukwu
Anthony
19
Ховен
Андреас
4
Jonas
Hestetun
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
6
Peter
Soerensen
Nergaard
9
Lee
Rochester
Soerensen
7
Jo
Sondre
Aas
77
Marcus
Mehnert
КФУМ
3-4-1-2
Нест-Сотра
3-4-1-2

Ход матча

39'
Lars Olden Larsen
1:0
41'
 
Peter Soerensen Nergaard
47'
Lars Olden Larsen
(Сортевик Стиан)
2:0
55'
 
Bjarte Haugsdal
Peter Soerensen Nergaard
55'
 
Alexander Dang
Jonas Hestetun
60'
Эбю Олав
Tore Andre Soeraas
 

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ
КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ КФУМ 2:0 Нардо Хьельсос 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Флеккерёй Скейд 2:3 КФУМ КФУМ 0:2 Арендал Хёдд 2:1 КФУМ КФУМ 0:1 Браттвог Видар 2:2 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра
Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра
Команда И В Н П Г О
1. Улленсакер-Киса 3 2 1 0 12 - 1 7
2. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Старт 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Скейд 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Конгсвингер 3 1 1 1 1 - 1 4
8. КФУМ 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Нест-Сотра 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Рёуфосс 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Саннес УЛФ 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Стрёммен 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Ерв 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Нутодден 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Тромсдален 2 0 0 2 1 - 10 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Peter Soerensen Nergaard получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Lars Olden Larsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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