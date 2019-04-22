Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
2:0
Второй тайм: 62'
Стадион: КФУМ Арена
Нест-Сотра
1:0
39' ГолLars Olden Larsen
41' Желтая карточкаPeter Soerensen Nergaard
2:0
47' ГолLars Olden Larsen
11
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Mads SandeПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
39'
47'
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра
Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Улленсакер-Киса
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Старт
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Скейд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Конгсвингер
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|КФУМ
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Нест-Сотра
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Рёуфосс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Саннес УЛФ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Стрёммен
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Ерв
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Нутодден
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Тромсдален
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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