Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Фрей
3:2
Конец матча
Эстер
0'
1:0
35' Гол
Abdul Halik Hudu
1:1
45' Гол
Carl Johansson III
52' Желтая карточка
Christian Ljungberg
56' Желтая карточка
Jon Birkfeldt
1:2
82' Гол
Carl Johansson III
2:2
88' Гол
Melvin Frithzell
90' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
3:2
90' Гол
Samouil Izountouemoi
90'+5
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
15
Amadeus
Soegaard
27
Kim
Skoglund
23
Abdul
Halik
Hudu
8
Mattias
Bouvin
20
Melvin
Frithzell
14
Andre
Alsanati
11
Зе
Витор
1
Robin
Malmqvist
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
18
Jonathan
Drott
14
Сильверхолт
Оливер
7
Carl
Johansson
III
19
Андреассон
Антон
17
Christian
Ljungberg
2
Mattias
Pavic
10
David
Johannesson
16
Dragan
Kapcevic
Фрей
4-2-3-1
Эстер
4-4-2

Ход матча

35'
Abdul Halik Hudu
(Andre Alsanati)
1:0
45'
1:1
Carl Johansson III
(Андреассон Антон)
52'
 
Christian Ljungberg
56'
Jon Birkfeldt
 
66'
Luca Gerbino Polo
Зе Витор
 
74'
Samouil Izountouemoi
Mattias Bouvin
 
76'
 
Shina XIV
Андреассон Антон
82'
1:2
Carl Johansson III
(Shina XIV)
86'
Слипер Даниэль
Jon Birkfeldt
 
88'
Melvin Frithzell
(Luca Gerbino Polo)
2:2
90'
Samouil Izountouemoi
 
90'
Samouil Izountouemoi
(Marcus Degerlund)
3:2

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей
Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей Фрей 1:5 Хальмстад Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар
Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер

Последние игры между собой

Фрей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Эстер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Эстер 2:0 Фрей Суперэттан Фрей 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Фрей Суперэттан Фрей 0:1 Эстер Суперэттан
Эстер 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 3:0 Эстер Суперэттан Эстер 5:0 Фрей Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Эргрюте ФФ 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Йёнчёпинг 4 2 0 2 9 - 4 6
6. Вестерос СК 4 1 2 1 4 - 4 5
7. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
9. Хальмстад 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сюрианска 4 1 1 2 7 - 11 4
11. Далкурд 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Броммапойкарна 4 1 0 3 6 - 7 3
13. Мьельбю 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Фрей 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Эстер 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Треллеборг 4 0 3 1 4 - 6 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Samouil Izountouemoi бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Samouil Izountouemoi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Melvin Frithzell бьет в цель!
  • 86'
    ИК Фрей делает замену. Jon Birkfeldt уходит с поля, а Слипер Даниэль выходит на его замену.
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
  • 76'
    Эстер делает замену. Андреассон Антон уходит с поля, а Joao Pedro выходит на его замену.
  • 74'
    ИК Фрей делает замену. Mattias Bouvin уходит с поля, а Samouil Izountouemoi выходит на его замену.
  • 66'
    ИК Фрей делает замену. Ze Vitor уходит с поля, а Лука Джербино Поло выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    56'
    Jon Birkfeldt получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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