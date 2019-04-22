Швеция: Суперэттан 2019
1:0
35' ГолAbdul Halik Hudu
1:1
45' ГолCarl Johansson III
52' Желтая карточкаChristian Ljungberg
56' Желтая карточкаJon Birkfeldt
1:2
82' ГолCarl Johansson III
2:2
88' ГолMelvin Frithzell
90' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
3:2
90' ГолSamouil Izountouemoi
27
Kim
Skoglund
11
Зе
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
26 Olle Edlund
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Shina XIV
-
-
15 Emir Avdic
-
Ход матча
35'
45'
56'
82'
1:2
88'
90'
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей
Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей Фрей 1:5 Хальмстад Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар
Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг Вернаму 1:0 Эстер
Последние игры между собой
Фрей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Эстер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Эргрюте ФФ
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|6.
|Вестерос СК
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|9.
|Хальмстад
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сюрианска
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|Далкурд
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Фрей
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Эстер
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Треллеборг
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
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