СИК
0:1
Конец матча
Стадион: OmaSP Stadion
Ильвес
17' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
18' Желтая карточкаFofana Tiemoko
22' Желтая карточкаЭльхи Тревор
29' Желтая карточкаYussif Daouda Moussa
43' Желтая карточкаХетемай Мехмет
50' Желтая карточкаTuure Siira
63' Желтая карточкаКадио Дидье
0:1
64' ГолLauri Ala-Myllymaeki
66' Желтая карточкаJude Ekow Arthur
81' Желтая карточкаХатакка Дани
86' Вторая желтая карточкаКадио Дидье
87' Желтая карточкаОлейник Денис
90' Вторая желтая карточкаХатакка Дани
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
77
Акофф
Дион
60
Адди
Дэвид
13
Менса
Баба
14
Tuure
Siira
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Акофф ДионНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
- Основной состав
- Вратарь
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
17'
18'
22'
43'
50'
63'
64'
66'
81'
86'
87'
90'
Предыдущие игры
СИК Последние 20 матчей: +5 =7 -8СИК 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК СИК 1:1 КПВ
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес
Последние игры между собой
СИК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Ильвес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
СИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 СИК Вейккауслига СИК 1:2 Ильвес Вейккауслига СИК 4:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 СИК Вейккауслига СИК 0:2 Ильвес Вейккауслига СИК 1:0 Ильвес Кубок лиги СИК 2:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 СИК Вейккауслига СИК 3:0 Ильвес Вейккауслига СИК 1:0 Ильвес Товарищеские матчи Ильвес 1:3 СИК Икконен СИК 1:2 Ильвес Икконен Ильвес 2:4 СИК Икконен
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