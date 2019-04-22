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  3. Финляндия: Вейккауслига
СИК
0:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
17' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
18' Желтая карточка
Fofana Tiemoko
22' Желтая карточка
Эльхи Тревор
29' Желтая карточка
Yussif Daouda Moussa
43' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
50' Желтая карточка
Tuure Siira
63' Желтая карточка
Кадио Дидье
0:1
64' Гол
Lauri Ala-Myllymaeki
66' Желтая карточка
Jude Ekow Arthur
81' Желтая карточка
Хатакка Дани
86' Вторая желтая карточка
Кадио Дидье
87' Желтая карточка
Олейник Денис
90' Вторая желтая карточка
Хатакка Дани
90'+6
1
Jesse
Oest
5
Хатакка
Дани
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
8
Ерёменко
Сергей
58
Хетемай
Мехмет
7
Ягуби
Моштаг
77
Акофф
Дион
11
Олейник
Денис
28
Serge
Atakayi
1
Mika
Hilander
60
Адди
Дэвид
16
Миеттунен
Тату
13
Менса
Баба
4
Аспегрен
Фелипе
25
Emile
Paul
Tendeng
14
Tuure
Siira
5
Jair
30
Yussif
Daouda
Moussa
26
Fofana
Tiemoko
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
СИК
Ильвес

Ход матча

17'
Ягуби Моштаг
 
18'
 
Fofana Tiemoko
22'
Эльхи Тревор
 
29'
 
Yussif Daouda Moussa
43'
Хетемай Мехмет
 
50'
 
Tuure Siira
63'
Кадио Дидье
 
64'
0:1
Lauri Ala-Myllymaeki
64'
Jude Ekow Arthur
Хетемай Мехмет
 
66'
Jude Ekow Arthur
 
71'
Батиста Матеус
Акофф Дион
 
75'
 
Aleksi Tarvonen
Yussif Daouda Moussa
80'
 
Naatan Skyttae
Fofana Tiemoko
80'
Jeremiah Streng
Ерёменко Сергей
 
81'
Хатакка Дани
 
82'
 
Diogo Tomas
Tuure Siira
86'
Кадио Дидье
 
87'
Олейник Денис
 
90'
Хатакка Дани
 

Предыдущие игры

СИК Последние 20 матчей: +5 =7 -8
СИК 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК СИК 1:1 КПВ
РоПС 3:2 СИК КуПС 2:2 СИК Ильвес 2:1 СИК СИК 1:2 ВПС СИК 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СИК СИК 0:1 Хонка РоПС 0:1 СИК СИК 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СИК СИК 1:0 ТПС СИК 1:2 КуПС Кеми Кингс 0:0 СИК СИК 2:3 Ильвес ВПС 0:2 СИК СИК 0:0 ВПС
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес
Ильвес 3:0 ВПС КПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СИК Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка Мариехамн 3:6 Ильвес Ильвес 1:2 Мариехамн Ильвес 2:0 ТПС

Последние игры между собой

СИК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Ильвес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Ильвес 2:1 СИК Кубок СИК 2:3 Ильвес Вейккауслига СИК 2:3 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 СИК Вейккауслига
СИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 СИК Вейккауслига СИК 1:2 Ильвес Вейккауслига СИК 4:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 СИК Вейккауслига СИК 0:2 Ильвес Вейккауслига СИК 1:0 Ильвес Кубок лиги СИК 2:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 СИК Вейккауслига СИК 3:0 Ильвес Вейккауслига СИК 1:0 Ильвес Товарищеские матчи Ильвес 1:3 СИК Икконен СИК 1:2 Ильвес Икконен Ильвес 2:4 СИК Икконен
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Хатакка Дани получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    87'
    Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Кадио Дидье получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 82'
    Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Diogo Tomas выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    81'
    Хатакка Дани получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    СИК делает замену. Ерёменко Сергей уходит с поля, а Jeremiah Streng выходит на его замену.
  • 80'
    Ильвес делает замену. Fofana Tiemoko уходит с поля, а Naatan Skyttae выходит на его замену.
  • 75'
    Ильвес делает замену. Yussif Daouda Moussa уходит с поля, а Aleksi Tarvonen выходит на его замену.
  • 71'
    СИК делает замену. Акофф Дион уходит с поля, а Батиста Матеус выходит на его замену.
  • 64'
    СИК делает замену. Хетемай Мехмет уходит с поля, а Jude Ekow Arthur выходит на его замену.
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Lauri Ala-Myllymaeki бьет в цель!
  • Желтая карточка
    63'
    Кадио Дидье получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Tuure Siira получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Yussif Daouda Moussa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Эльхи Тревор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Fofana Tiemoko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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