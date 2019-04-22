Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Конец матча
Стадион: Аараасен Зрители: 5248
Мольде
0:1
75' ГолЭйкрем Магнус
0:2
85' ГолКнутсон Эрлинг
13
Киппе
Фроде
21
Alex
Dyer
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Moses Ebiye
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
75'
0:1
85'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
14 Удары в створ 10
-
5 Угловые 12
-
3 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +6 =9 -5Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лиллестрём 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:3 Лиллестрём Кубок Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Мольде Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Кубок НМ Лиллестрём 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 1:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|2.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Одд
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Волеренга
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Стрёмсгодсет
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Бранн
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Лиллестрём
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Мьёндален
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|12.
|Стабек
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Кристиансунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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