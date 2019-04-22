Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5248
Мольде
0'
0:1
75' Гол
Эйкрем Магнус
0:2
85' Гол
Кнутсон Эрлинг
90'+5
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
13
Киппе
Фроде
4
Tobias
Sahlquist
5
Simen
Rafn
7
Густавссон
Даниэль
15
Erik
Naesbak
Brenden
21
Alex
Dyer
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ольсен
Томас
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
3
Тело
Кристофер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
23
Eirik
Ulland
Andersen
99
Квоеме
Охи
Лиллестрём
4-4-1-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

57'
 
Кнутсон Эрлинг
Хестад Эйрик
66'
 
Джеймс Леке
Eirik Ulland Andersen
75'
0:1
Эйкрем Магнус
(Квоеме Охи)
78'
Moses Ebiye
Erik Naesbak Brenden
 
78'
Josef Brian Baccay
Густавссон Даниэль
 
81'
 
Реммер Кристофер
Тело Кристофер
85'
0:2
Кнутсон Эрлинг
(Эйкрем Магнус)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 14 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 12
  • 3 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Мольде Товарищеские матчи
Лиллестрём 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:3 Лиллестрём Кубок Мольде 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Мольде Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Товарищеские матчи Лиллестрём 2:2 Мольде Кубок НМ Лиллестрём 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Лиллестрём Типпелиген Мольде 1:0 Лиллестрём Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Одд 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Мьёндален 4 1 1 2 8 - 10 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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