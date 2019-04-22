Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Тромсдален
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 220
Саннефьёрд
0'
0:1
2' Гол
Харвард Сторбек
1:1
26' Гол
Люсволл Вегард
1:2
32' Гол
Вальес Энрик
36' Желтая карточка
Тито Альберто
2:2
37' Гол
Tomas Kristoffersen
39' Желтая карточка
Люсволл Вегард
39' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
2:3
45' Гол
Энгблом Понтус
78' Желтая карточка
Мьельде Эрик
79' Желтая карточка
Haavard Lysvoll
82' Желтая карточка
Энгблом Понтус
3:3
87' Гол
Gabriel Andersen
90'+5
1
Adrian
Mikkelsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
8
Бендиксен
Томас
9
Tomas
Kristoffersen
66
Andreas
Loevland
7
Haakon
Kjaeve
10
Люсволл
Вегард
71
Lars
Henrik
Andreassen
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
5
Вальес
Энрик
18
Куртович
Виллиам
9
Харвард
Сторбек
6
Mohamed
Ofkir
15
Энгблом
Понтус
Тромсдален
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Харвард Сторбек
(Энгблом Понтус)
26'
Люсволл Вегард
(Lars Henrik Andreassen)
1:1
32'
1:2
Вальес Энрик
36'
 
Тито Альберто
37'
Tomas Kristoffersen
2:2
39'
Люсволл Вегард
 
39'
 
Хейбротен Мариус
45'
2:3
Энгблом Понтус
(Харвард Сторбек)
52'
 
Младенович Стефан
Mohamed Ofkir
70'
 
Мьельде Эрик
Вальес Энрик
77'
Sander Ringberg
Бендиксен Томас
 
78'
 
Мьельде Эрик
79'
Haavard Lysvoll
 
80'
Gabriel Andersen
Lars Henrik Andreassen
 
82'
 
Энгблом Понтус
85'
Sebastian Tounekti
Люсволл Вегард
 
87'
Gabriel Andersen
3:3
87'
 
Йонссон Видар
Харвард Сторбек

Предыдущие игры

Тромсдален Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален
Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен Хам-Кам 0:0 Тромсдален
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд
Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Тромсё Волеренга 2:2 Саннефьёрд Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Тромсдален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Тромсдален 1:2 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Тромсдален 2:1 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Саннефьёрд 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Старт 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
16. Нутодден 4 0 1 3 3 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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