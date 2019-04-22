Норвегия: Первый дивизион 2019
Тромсдален
3:3
Конец матча
Стадион: Альфхейм Зрители: 220
Саннефьёрд
0:1
2' ГолХарвард Сторбек
1:1
26' ГолЛюсволл Вегард
1:2
32' ГолВальес Энрик
36' Желтая карточкаТито Альберто
2:2
37' ГолTomas Kristoffersen
39' Желтая карточкаЛюсволл Вегард
39' Желтая карточкаХейбротен Мариус
2:3
45' ГолЭнгблом Понтус
78' Желтая карточкаМьельде Эрик
79' Желтая карточкаHaavard Lysvoll
82' Желтая карточкаЭнгблом Понтус
3:3
87' ГолGabriel Andersen
21
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
2'
26'
32'
1:2
36'
37'
39'
39'
45'
78'
79'
82'
87'
3:3
Предыдущие игры
Тромсдален Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален
Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен Хам-Кам 0:0 Тромсдален
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =9 -6Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд
Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Тромсё Волеренга 2:2 Саннефьёрд Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Саннефьёрд
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Старт
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|16.
|Нутодден
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Загрузка...