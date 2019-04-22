Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10124
Брондбю
0'
1:0
9' Гол
Хенде Марк-Даль
1:1
12' Гол
Хедлунд Симон
1:2
75' Гол
Jens Martin Gammelby
90'+4
1
Хансен
Йеспер
25
Джеймс
Маньрекар
2
Хансен
Киан
14
Шольц
Александр
24
Тюкосен
Мадс
7
Поульсен
Якоб
3
Спарв
Тим
5
Хенде
Марк-Даль
11
Мабиль
Авер
33
Онуачу
Пол
38
Frank
Onyeka
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
24
Кабонго
Жоэль
14
Менса
Кевин
22
Радошевич
Йосип
10
Мукхтар
Хани
7
Кайзер
Доминик
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
20
Вильчек
Камиль
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
4-1-2-1-2

Ход матча

9'
Хенде Марк-Даль
1:0
12'
1:1
Хедлунд Симон
22'
 
Рёкер Бенедикт
Кабонго Жоэль
46'
 
Юнг Антони
Менса Кевин
66'
Викхейм Густав
Frank Onyeka
 
75'
1:2
Jens Martin Gammelby
(Мукхтар Хани)
79'
Mayron George
Мабиль Авер
 
80'
 
Лаурсен Николай
Уре Микаэль
83'
Evander Ferreira
Спарв Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе
Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг
Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок
Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 10 - 1 76
2. Митьюлланд 5 1 2 2 5 - 7 65
3. Эсбьерг 4 2 1 1 5 - 4 45
4. Оденсе 4 0 2 2 4 - 7 44
5. Брондбю 5 1 2 2 6 - 7 43
6. Нордшелланн 5 0 3 2 4 - 8 39
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брённбю вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    93'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 91'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 91'
    Шанс! Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн пробил головой, но мимо
  • 90'
    Тюкосен Мадс из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Матч возобновлен
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 88'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 87'
    Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 86'
    ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 86'
    Мукхтар Хани делает длинную передачу вперед
  • 86'
    Брённбю начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
  • 85'
    Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
  • 83'
    Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 83'
    Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Эвандер Феррейра
  • 83'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн играет в стеночку с партнером по команде. Спарв Тим это был.
  • Фол, нарушение
    82'
    Юнг Антони из команды Брённбю играет слишком грубо. Майрон Джордж оказался на газоне.
  • 81'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • Офсайд
    80'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю в офсайде
  • 80'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Лаурсен Николай
  • 79'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
  • 78'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 78'
    Джеймс Маньрекар делает длинную передачу вперед
  • 77'
    Брённбю контролирует мяч.
  • Офсайд
    77'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю в офсайде
  • 77'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    ГОЛ! - Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 75'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • 75'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    75'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн опасно и грубо сыграл. Кайзер Доминик пострадал.
  • 74'
    Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 74'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 73'
    Вильчек Камиль нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
  • 73'
    Хансен Йеспер не дал случится голу! Радошевич Йосип должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
  • 73'
    Онуачу Пол нанес удар головой, но Швебе Марвин спокойно отбил мяч.
  • 73'
    Тюкосен Мадс из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Викхейм Густав имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
  • 72'
    Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    72'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой слева.
  • 72'
    Викхейм Густав из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 71'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 70'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Рёкер Бенедикт делает длинную передачу вперед
  • 68'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 68'
    Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 68'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
  • 67'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Тактическая замена. Фрэнк Онека уходит с поля и его заменяет Викхейм Густав
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 65'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фрэнк Онека
  • 64'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 63'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • 62'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Тюкосен Мадс из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
  • 61'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 60'
    Швебе Марвин отбил мяч на угловой после удара Онуачу Пол из штрафной площади.
  • 60'
    Швебе Марвин не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Швебе Марвин сделал отличный сейв
  • 60'
    Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    59'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • 59'
    Шольц Александр из команды Мидтъюлланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 59'
    Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Угловой
    59'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
  • 58'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн.
  • 58'
    Брённбю начинает контратаку
  • 58'
    Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    58'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 57'
    Йенс Мартин Гаммельбю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 57'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 57'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 56'
    Шольц Александр из команды Мидтъюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    56'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 55'
    Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    55'
    Онуачу Пол наказан за толчок Рёкер Бенедикт
  • 54'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 54'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 53'
    Как он промахнулся? Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 52'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 52'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • 51'
    Какой шанс! Шольц Александр почти забил, но мяч вынесли с линии!
  • 51'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 50'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 49'
    Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
  • 49'
    Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
  • 49'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 49'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Уре Микаэль из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    47'
    Уре Микаэль наказан за толчок Тюкосен Мадс
  • 46'
    Хенде Марк-Даль делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Менса Кевин получил травму и заменен. Юнг Антони выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 48'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Хансен Йеспер выбегает и ловит мяч
  • 48'
    Брённбю контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    47'
    Менса Кевин возвращается на поле.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 47'
    Тюкосен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Поульсен Якоб пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    47'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Менса Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Менса Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фрэнк Онека
  • 44'
    Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 44'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Опасность предотвращена - Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю вступил в отбор удачно
  • 44'
    Мидтъюлланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    43'
    Хансен Киан из команды Мидтъюлланн толкнул локтем оппонента. Это Вильчек Камиль заработал фол
  • Офсайд
    42'
    Онуачу Пол из команды Мидтъюлланн в офсайде
  • 42'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Поульсен Якоб из команды Мидтъюлланн подал угловой справа.
  • 41'
    Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Хансен Киан из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Вильчек Камиль наказан за толчок Тюкосен Мадс
  • 40'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 39'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 38'
    Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 37'
    Хенде Марк-Даль из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Мабиль Авер из команды Мидтъюлланн играет слишком грубо. Радошевич Йосип оказался на газоне.
  • 35'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 34'
    Спарв Тим из команды Мидтъюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 34'
    Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Мидтъюлланн
  • 33'
    Радошевич Йосип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    33'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 33'
    Йенс Мартин Гаммельбю мяч отрикошетил от ворот
  • 32'
    Хансен Йеспер не дал случится голу! Кайзер Доминик должен был забивать, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв
  • 32'
    Брённбю контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Вильчек Камиль наказан за толчок Джеймс Маньрекар
  • 31'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 30'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 28'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Менса Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 28'
    Джеймс Маньрекар из команды Мидтъюлланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 28'
    Игрок из команды Мидтъюлланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    27'
    Йенс Мартин Гаммельбю наказан за толчок Мабиль Авер
  • 26'
    О, нет. Из многообещающей позиции Хедлунд Симон из команды Брённбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 26'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 26'
    Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Джеймс Маньрекар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    26'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
  • 25'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Фрэнк Онека из команды Мидтъюлланн поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
  • 24'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 23'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Кабонго Жоэль получил травму и заменен. Рёкер Бенедикт выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
  • 22'
    Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Тюкосен Мадс из команды Мидтъюлланн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Мидтъюлланн контролирует мяч.
  • 21'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Брённбю контролирует мяч.
  • 20'
    Мидтъюлланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кабонго Жоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Кабонго Жоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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