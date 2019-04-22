Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Митьюлланд
1:2
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 10124
Брондбю
1:0
9' ГолХенде Марк-Даль
1:1
12' ГолХедлунд Симон
1:2
75' ГолJens Martin Gammelby
24
Тюкосен
Мадс
11
Мабиль
Авер
33
Онуачу
Пол
38
Frank
Onyeka
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
33 Онуачу ПолНападающий
-
38 Frank OnyekaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кужава РафалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
12'
1:1
75'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе
Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Shanghai SIPG FC 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Раннерс 1:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг
Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю Брондбю 1:0 Хобро
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|76
|2.
|Митьюлланд
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|65
|3.
|Эсбьерг
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|45
|4.
|Оденсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|44
|5.
|Брондбю
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|43
|6.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|39
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