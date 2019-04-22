Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Рёуфосс
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1310
Стрёммен
0'
31' Желтая карточка
Paal Steffen Andresen
1:0
34' Гол
Oscar Johannes Loeken
52' Желтая карточка
Oeystein Vestvatn
82' Вторая желтая карточка
Paal Steffen Andresen
84' Желтая карточка
Anton Henningsson I
90' Желтая карточка
Emile Dadjo
90'+6
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
19
Parfait
Bizoza
4
Stian
Simenstad
11
Mikkel
Maigaard
10
Ryan
Doghman
8
Matias
Belli
Moldskred
7
Emile
Dadjo
9
Anton
Henningsson
I
14
Oscar
Johannes
Loeken
30
Marius
Berntzen
3
Victor
Grodaas
23
Paal
Steffen
Andresen
4
Kristian
Jahr
5
Бьорккьяер
Сверре
20
Mats
Andre
Kaland
16
John
Olav
Norheim
17
Oeystein
Vestvatn
8
Mathias
Blaarud
18
Andreas
Hellum
9
Sivert
Gussiaas
Рёуфосс
4-3-3
Стрёммен
4-4-2

Ход матча

31'
 
Paal Steffen Andresen
34'
Oscar Johannes Loeken
(Anton Henningsson I)
1:0
52'
 
Oeystein Vestvatn
61'
 
Ulrich Ness
Mats Andre Kaland
70'
 
Mahmoud Al Laham
Oeystein Vestvatn
74'
Kristoffer Nessoe
Mikkel Maigaard
 
82'
 
Paal Steffen Andresen
82'
Ikhsan Fandi Ahmad
Oscar Johannes Loeken
 
84'
Anton Henningsson I
 
85'
 
Havard Thun
Бьорккьяер Сверре
90'
Расе Эдвард
Matias Belli Moldskred
 
90'
Emile Dadjo
 

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс
Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Нюбергсунд Эльверум 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Берум Фрам Ларвик 1:4 Рёуфосс
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек
Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рёуфосс 4:5 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 4:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 2:0 Стрёммен Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Саннефьёрд 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Старт 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
16. Нутодден 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Oscar Johannes Loeken бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Пал Стеффен Андресен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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