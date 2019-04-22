Норвегия: Первый дивизион 2019
Рёуфосс
1:0
Конец матча
Стадион: NAMMO Stadion Зрители: 1310
Стрёммен
31' Желтая карточкаPaal Steffen Andresen
1:0
34' ГолOscar Johannes Loeken
52' Желтая карточкаOeystein Vestvatn
82' Вторая желтая карточкаPaal Steffen Andresen
84' Желтая карточкаAnton Henningsson I
90' Желтая карточкаEmile Dadjo
10
Ryan
Doghman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
22 Simen Melby
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
34'
90'
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс
Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Нюбергсунд Эльверум 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Берум Фрам Ларвик 1:4 Рёуфосс
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек
Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Саннефьёрд
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Старт
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|16.
|Нутодден
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Загрузка...