Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Русенборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11367
Стрёмсгодсет
0'
51' Желтая карточка
Абделлауйе Мостафа
73' Желтая карточка
Хелланн Поль-Андре
90'+5
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
15
Трондсен
Андерс
8
Конрадсен
Андрес
7
Йенсен
Майк
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Содерлунд
Александер
17
Babajide
David
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
3
Парр
Джонатан
11
Токстад
Кристоффер
7
Стенгель
Херман
29
Силла
Якуба
8
Johan
Hove
30
Абделлауйе
Мостафа
90
Пеллегрино
Амаль
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-4-2

Ход матча

51'
 
Абделлауйе Мостафа
69'
Babajide David
Трондсен Андерс
 
69'
Валсвик Густав
Адегбенро Самуэль
 
73'
Хелланн Поль-Андре
 
73'
 
Хаугер Хеннинг
Johan Hove
81'
Бендтнер Никлас
Содерлунд Александер
 
90'
 
Look Sa Nicholas Mickelson
Пеллегрино Амаль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг
Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд Русенборг 2:1 Старт Бранн 1:2 Русенборг Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Кубок Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Одд 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Мьёндален 4 1 1 2 8 - 10 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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