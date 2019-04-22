Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:1
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 3663
Сарпсборг-08
4' Желтая карточкаНильсен Матти
1:0
5' ГолFrederik Andre Bjoerkan
80' Желтая карточкаVegard Leikvoll Moberg
1:1
85' ГолСальвесен Ларс-Йорген
87' Желтая карточкаMarius Lode
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
-
11 Jens HaugeНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
5'
85'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 10
-
6 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|2.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Одд
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Волеренга
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Стрёмсгодсет
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Бранн
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Лиллестрём
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Мьёндален
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|12.
|Стабек
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Кристиансунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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