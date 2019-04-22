Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3663
Сарпсборг-08
0'
4' Желтая карточка
Нильсен Матти
1:0
5' Гол
Frederik Andre Bjoerkan
80' Желтая карточка
Vegard Leikvoll Moberg
1:1
85' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
87' Желтая карточка
Marius Lode
90'+6
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
10
Philip
Zinckernagel
26
Haakon
Evjen
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
10
Сколевик
Стеффен
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

4'
 
Нильсен Матти
5'
Frederik Andre Bjoerkan
1:0
54'
 
Ларсен Кристоффер
Твейта Йон-Хельге
61'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
Сколевик Стеффен
78'
Хорн Майер
Philip Zinckernagel
 
80'
Jens Hauge
Amor Layoni
 
80'
Vegard Leikvoll Moberg
 
85'
1:1
Сальвесен Ларс-Йорген
(Захариассен Кристоффер)
87'
Marius Lode
 
89'
Amadou Konate
Geir Andre Herrem
 
90'
 
Исмаила Кулибали
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Старт 2:1 Будё-Глимт
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Одд 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Мьёндален 4 1 1 2 8 - 10 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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