Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Ерв
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1229
Нутодден
0'
1:0
3' Гол
Вихманн Матиас
23' Желтая карточка
Thomas Zernichow
34' Желтая карточка
Робсон Джош
2:0
45' Пенальти
Вихманн Матиас
46' Желтая карточка
Martin Strange
74' Желтая карточка
Вихманн Матиас
86' Желтая карточка
Michael Ogungbaro
2:1
87' Гол
Martin Brekke
88' Желтая карточка
Peter Reinhardsen
3:1
90' Гол
Анене Чума
90' Желтая карточка
Kristoffer Toennessen
90' Желтая карточка
Steffen Jensen I
90'+6
20
Oeystein
Oevretveit
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
25
Michael
Ogungbaro
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
11
Daniel
Aase
6
Вихманн
Матиас
19
Kristoffer
Toennessen
23
Ole
Marius
Haabestad
27
Анене
Чума
1
Jonathan
Johansson
4
Martin
Strange
3
Даль
Кристиан
5
Steffen
Jensen
I
18
Робсон
Джош
23
Gaston
Salasiwa
8
Henrik
Gustavsen
11
Martin
Holmen
20
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
25
Sebastian
Hansen
III
22
Andre
Bakke
Ерв
3-5-2
Нутодден
4-1-2-3

Ход матча

3'
Вихманн Матиас
(Анене Чума)
1:0
23'
Thomas Zernichow
 
34'
 
Робсон Джош
45'
Вихманн Матиас
2:0
46'
 
Martin Strange
72'
 
Erland Hustad
Sebastian Hansen III
74'
Вихманн Матиас
 
76'
Peter Reinhardsen
Torje Wichne
 
76'
 
Morten Renaa Olsen
Робсон Джош
82'
Luke Ferreira
Ole Marius Haabestad
 
83'
 
Martin Brekke
Andre Bakke
85'
Haakon Suggelia
Thomas Zernichow
 
86'
Michael Ogungbaro
 
87'
2:1
Martin Brekke
88'
Peter Reinhardsen
 
90'
Анене Чума
(Daniel Aase)
3:1
90'
Kristoffer Toennessen
 
90'
 
Steffen Jensen I

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален
Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Саннес УЛФ Нест-Сотра 2:2 Ерв Ерв 2:3 Хам-Кам Ерв 0:0 Согндаль Викинг 4:1 Ерв Согндаль 0:0 Ерв
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален
Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Ерв: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Нутодден 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:0 Нутодден Первый дивизион Нутодден 3:1 Ерв Кубок Нутодден 0:2 Ерв 2-й дивизион
Ерв 3:1 Нутодден 2-й дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Саннефьёрд 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Старт 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
16. Нутодден 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Вихманн Матиас из команды Джерв забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Робсон Джош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Thomas Zernichow получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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