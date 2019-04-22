Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
3:1
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1229
Нутодден
1:0
3' ГолВихманн Матиас
23' Желтая карточкаThomas Zernichow
34' Желтая карточкаРобсон Джош
2:0
45' ПенальтиВихманн Матиас
46' Желтая карточкаMartin Strange
74' Желтая карточкаВихманн Матиас
86' Желтая карточкаMichael Ogungbaro
2:1
87' ГолMartin Brekke
88' Желтая карточкаPeter Reinhardsen
3:1
90' ГолАнене Чума
90' Желтая карточкаKristoffer Toennessen
90' Желтая карточкаSteffen Jensen I
11
Daniel
Aase
27
Анене
Чума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andre BakkeНападающий
- Запасные игроки
-
12 Espen VasbyВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
3'
1:0
23'
34'
45'
2:0
46'
74'
87'
2:1
90'
3:1
90'
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +3 =9 -8Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =5 -10Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален
Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален
Последние игры между собой
Ерв: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Нутодден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Саннефьёрд
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Старт
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|16.
|Нутодден
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
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