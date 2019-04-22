Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4037
Ранхейм
0'
8' Желтая карточка
Christophe Psyche
24' Желтая карточка
Eirik Valla Doennem
51' Желтая карточка
Коли Алиу
79' Желтая карточка
Even Barli
81' Желтая карточка
Daniel Kvande
90'+6
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
22
Bent
Soermo
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
13
Bendik
Bye
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
15
Erik
Toenne
10
Сторфлор
Эйвинн
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
23
Adria
Mateo
Lopez
24
Aleksander
Foosnaes
18
Ivar
Solli
Roenning
Кристиансунд
4-2-3-1
Ранхейм
4-5-1

Ход матча

8'
Christophe Psyche
 
24'
 
Eirik Valla Doennem
45'
 
Magnus Blakstad
Adria Mateo Lopez
51'
Коли Алиу
 
65'
 
Michael Karlsen
Ivar Solli Roenning
74'
Каллудра Лиридон
Christophe Psyche
 
74'
Paal Erik Ulvestad
Кастрати Фламур
 
78'
 
Ola Solbakken
Erik Toenne
79'
 
Even Barli
81'
 
Daniel Kvande
84'
Sondre Soerli
Bendik Bye
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Волеренга 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Тромсё Ранхейм 2:1 Кристиансунд
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Ранхейм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Ранхейм 2:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Ранхейм 2:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:3 Ранхейм Типпелиген Кристиансунд 2:3 Ранхейм Товарищеские матчи
Ранхейм 0:2 Кристиансунд Кубок Ранхейм 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Ранхейм 0:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 3:1 Ранхейм Первый дивизион Кристиансунд 1:0 Ранхейм Типпелиген (Квалификация) Ранхейм 0:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 0:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 0:3 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:4 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Ранхейм Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Одд 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Мьёндален 4 1 1 2 8 - 10 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ранхейм делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Magnus Blakstad выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    24'
    Эйрик Валла Доннем получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Кристоф Сайки получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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