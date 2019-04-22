Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
0:0
Конец матча
Стадион: Кристиансунд Зрители: 4037
Ранхейм
8' Желтая карточкаChristophe Psyche
24' Желтая карточкаEirik Valla Doennem
51' Желтая карточкаКоли Алиу
79' Желтая карточкаEven Barli
81' Желтая карточкаDaniel Kvande
19
Коли
Алиу
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Bent SoermoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
51'
79'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Волеренга 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Тромсё Ранхейм 2:1 Кристиансунд
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Ранхейм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Ранхейм 0:2 Кристиансунд Кубок Ранхейм 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Ранхейм 0:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 3:1 Ранхейм Первый дивизион Кристиансунд 1:0 Ранхейм Типпелиген (Квалификация) Ранхейм 0:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 0:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 0:3 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Кристиансунд Первый дивизион Кристиансунд 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:4 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Ранхейм Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|2.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Одд
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Волеренга
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Стрёмсгодсет
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Бранн
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Лиллестрём
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Мьёндален
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|12.
|Стабек
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Кристиансунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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