Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мьёндален
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2058
Тромсё
0'
1:0
11' Пенальти
Tonny Brochmann
15' Желтая карточка
Anders Jenssen
1:1
54' Гол
Onni Valakari
70' Желтая карточка
Alfred Scriven
90'+7
12
Фай-Лунн
Юлиан
20
Латифу
Аким
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
3
Vetle
Dragsnes
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
9
Sondre
Liseth
6
Joachim
Solberg
Olsen
28
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
6
Пиринен
Юха
11
Тейлор
Роберт
7
Педерсен
Мортен-Гамст
25
Lasse
Nilsen
3
Антонсен
Кент-Аре
17
Бернтсен
Даниэль
18
Onni
Valakari
19
Marcus
Holmgren
Pedersen
Мьёндален
4-3-3
Тромсё
3-3-3-1

Ход матча

11'
Tonny Brochmann
1:0
15'
 
Anders Jenssen
54'
1:1
Onni Valakari
62'
 
Mikael Ingebrigtsen
Lasse Nilsen
69'
Фредриксен Матиас
Sondre Liseth
 
69'
Alfred Scriven
Брустад Фредрик
 
70'
Alfred Scriven
 
79'
 
Сокол Артём
Антонсен Кент-Аре
83'
 
Эспейор Рунар
Marcus Holmgren Pedersen
90'
Jibril Bojang
Vetle Dragsnes
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 15 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн Лиллестрём 1:0 Тромсё

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Мьёндален 5:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 4:3 Тромсё Типпелиген Мьёндален 1:2 Тромсё Товарищеские матчи
Мьёндален 2:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:1 Мьёндален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Одд 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 1:1 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Мьёндален 4 1 1 2 8 - 10 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Anders Jenssen получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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