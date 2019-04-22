Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
1:1
Конец матча
Стадион: Consto Arena Зрители: 2058
Тромсё
1:0
11' ПенальтиTonny Brochmann
15' Желтая карточкаAnders Jenssen
1:1
54' ГолOnni Valakari
70' Желтая карточкаAlfred Scriven
20
Латифу
Аким
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Ход матча
11'
1:0
15'
54'
1:1
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
15 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =1 -13Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт
Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн Лиллестрём 1:0 Тромсё
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|2.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Одд
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Волеренга
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Стрёмсгодсет
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Бранн
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Лиллестрём
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Мьёндален
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|12.
|Стабек
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Кристиансунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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