Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннес УЛФ
2:0
Конец матча
Стадион: Санднес Зрители: 1500
Старт
41' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
1:0
61' ГолУгвуаду Оньекачи
2:0
67' ГолKent Haavard Eriksen
74' Желтая карточкаTobias Christensen II
78' Желтая карточкаЛав Дэмион
23
Хейгре
Пол
18
Isaac
Twum
31
Лав
Дэмион
27
Eirik
Wichne
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Isaac TwumЗащитник
- Защитник
-
31 Лав ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Eirik WichneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
61'
67'
78'
Предыдущие игры
Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +5 =8 -7Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ
Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт Старт 3:0 Лиллестрём Кристиансунд 1:1 Старт
Последние игры между собой
Саннес УЛФ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Саннефьёрд
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Старт
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|16.
|Нутодден
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
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