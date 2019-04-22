Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннес УЛФ
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1500
Старт
0'
41' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
1:0
61' Гол
Угвуаду Оньекачи
2:0
67' Гол
Kent Haavard Eriksen
74' Желтая карточка
Tobias Christensen II
78' Желтая карточка
Лав Дэмион
90'+6
23
Хейгре
Пол
4
Axel
Kryger
22
Богданович
Ясмин
14
Akinsola
Akinyemi
17
Ingvald
Halgunset
15
Vegard
Oestraat
Erlien
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
10
Sanel
Kapidzic
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Доймеланд
Йонас
18
Isaac
Twum
6
Йоргенсен
Йоаким
31
Лав
Дэмион
15
Henrik
Robstad
27
Eirik
Wichne
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
10
Tobias
Christensen
II
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
Саннес УЛФ
4-4-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

41'
Лаасконен Йоханнес
 
61'
Угвуаду Оньекачи
(Ingvald Halgunset)
1:0
67'
Kent Haavard Eriksen
(Simon Colina)
2:0
70'
 
Финнбогасон Кристьян Флоки
Isaac Twum
74'
 
Tobias Christensen II
78'
 
Лав Дэмион
80'
 
Adnan Hadzic III
Henrik Robstad
85'
 
Espen Hammer Berger
Йоргенсен Йоаким
86'
Herman Kleppa
Угвуаду Оньекачи
 
90'
Simon Colina
Sanel Kapidzic
 
90'
Matteo Vallotto
Adrian Berntsen
 

Предыдущие игры

Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ
Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ
Старт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт
Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт Старт 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Старт Старт 3:0 Лиллестрём Кристиансунд 1:1 Старт

Последние игры между собой

Саннес УЛФ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Саннес УЛФ 1:1 Старт Первый дивизион Старт 2:1 Саннес УЛФ Первый дивизион Саннес УЛФ 3:1 Старт Кубок Саннес УЛФ 0:2 Старт Товарищеские матчи
Старт 3:3 Саннес УЛФ Типпелиген Саннес УЛФ 1:2 Старт Типпелиген Старт 7:0 Саннес УЛФ Типпелиген Саннес УЛФ 3:1 Старт Типпелиген Старт 1:0 Саннес УЛФ Товарищеские матчи Старт 2:0 Саннес УЛФ Кубок НМ Старт 5:1 Саннес УЛФ Адекколига Саннес УЛФ 2:2 Старт Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Саннефьёрд 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Старт 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
16. Нутодден 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Лаасконен Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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