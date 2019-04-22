Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1472
Конгсвингер
0'
18' Желтая карточка
Сундли Мортен
23' Желтая карточка
Н'Гуэмо Ландри
0:1
40' Гол в свои ворота
Eric Bugale Kitolano
0:2
83' Гол
Harald Holter
90'+9
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
20
Сундли
Мортен
26
Espen
Garnaas
5
Nikolas
Walstad
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
21
Sebastian
Remme
Berge
10
Martin
Troeen
19
Хансен
Кристоффер
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
15
Marlinho
9
Adem
Gueven
28
Jonas
Roenningen
Улленсакер-Киса
4-3-3
Конгсвингер
4-1-2-1-2

Ход матча

11'
Vegard Kongsro
Nikolas Walstad
 
18'
Сундли Мортен
 
23'
 
Н'Гуэмо Ландри
40'
0:1
Eric Bugale Kitolano
64'
Sverre Oekland
Торп Мартин
 
81'
Herman Henriksen
Christian Aas
 
81'
 
Mathias Berg Gjerstroem
Simon Marklund
83'
0:2
Harald Holter
(Marlinho)
90'
 
Яласто Вилле
Marlinho

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Флурё
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Саннефьёрд 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Старт 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
16. Нутодден 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Яласто Вилле выходит на его замену.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Harald Holter бьет в цель!
  • 81'
    Конгсвингер делает замену. Simon Marklund уходит с поля, а Mathias Berg Gjerstroem выходит на его замену.
  • 81'
    Улл Киса делает замену. Кристиан Аас уходит с поля, а Herman Henriksen выходит на его замену.
  • 64'
    Улл Киса делает замену. Торп Мартин уходит с поля, а Сверре Экланн выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Eric Kitolano уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    23'
    Н'Гуэмо Ландри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Сундли Мортен получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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