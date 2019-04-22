Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
0:2
Конец матча
Стадион: Ессхейм Зрители: 1472
Конгсвингер
18' Желтая карточкаСундли Мортен
23' Желтая карточкаН'Гуэмо Ландри
0:1
40' Гол в свои воротаEric Bugale Kitolano
0:2
83' ГолHarald Holter
25
Торп
Мартин
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lucas Morais
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
18'
23'
40'
83'
0:2
90'
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Флурё
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =5 -9Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Стрёммен 2:6 Конгсвингер
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Саннефьёрд
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Старт
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|16.
|Нутодден
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
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