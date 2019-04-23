Лига чемпионов АФК 2019

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Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
24' Гол
Бовэнь Хуан
1:1
26' Гол
Ингхэм Джей
90'+4
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
17
Доначи
Джеймс
14
Thomas
Deng
3
Corey
Brown
16
Хоуп
Джош
21
Валери
Карл
8
Антонис
Терри
24
Elvis
Kamsoba
7
Kenjok
Athiu
23
Ингхэм
Джей
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
4
Браунинг
Тайас
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
8
Паулиньо
Жозе
16
Бовэнь
Хуан
13
Чао
Хэ
9
Талиска
Андерсон
17
Liyn
Yang
29
Лин
Гао
Мельбурн Виктори
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Бовэнь Хуан
26'
Ингхэм Джей
1:1
61'
 
Ханчао Ю
Лин Гао
68'
 
Dinghao Yan
Чао Хэ
73'
Anthony Lesiotis
Валери Карл
 
77'
 
Сюэпэн Ли
Гао Чжуньи
80'
Rahmat Akbari
Хоуп Джош
 
85'
Jack Palazzolo
Ингхэм Джей
 

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Бэйцзин Женьхэ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули
Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тяньцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Tianjin Tianhai Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тяньцзинь Тэда Чуньцинь Лифан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Гуйчжоу Чжичэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 6:1 Бэйцзин Женьхэ Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК Мельбурн Виктори 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Гуанчжоу Эвергранд 4:2 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Мельбурн Виктори делает замену. Ингхэм Джей уходит с поля, а Jack Palazzolo выходит на его замену.
  • 80'
    Мельбурн Виктори делает замену. Хоуп Джош уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
  • 77'
    Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Гао Чжуньи уходит с поля, а Сюэпэн Ли выходит на его замену.
  • 73'
    Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Anthony Lesiotis выходит на его замену.
  • 68'
    Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Чао Хэ уходит с поля, а Dinghao Yan выходит на его замену.
  • 61'
    Гуанчжоу Эвергранд делает замену. Лин Гао уходит с поля, а Ханчао Ю выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ингхэм Джей бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бовэнь Хуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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