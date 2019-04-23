Лига чемпионов АФК 2019
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0:1
24' ГолБовэнь Хуан
1:1
26' ГолИнгхэм Джей
14
Thomas
Deng
16
Хоуп
Джош
21
Валери
Карл
23
Ингхэм
Джей
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
16
Бовэнь
Хуан
13
Чао
Хэ
17
Liyn
Yang
29
Лин
Гао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ингхэм ДжейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бовэнь ХуанПолузащитник
-
13 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
2 Имин ЛюЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
-
15 Dinghao Yan
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
Ход матча
24'
0:1
26'
1:1
68'
77'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +15 =0 -5Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Бэйцзин Женьхэ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули
Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тяньцзинь Тэда Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Tianjin Tianhai Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тяньцзинь Тэда Чуньцинь Лифан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Гуйчжоу Чжичэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 6:1 Бэйцзин Женьхэ Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санфречче Хиросима
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Тэгу
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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