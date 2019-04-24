Украина: Премьер-лига 2018-2019
Александрия
2:1
Конец матча
Стадион: Ника
Мариуполь
19' Желтая карточкаЯворский Сергей
1:0
20' ГолБанада Евгений
1:1
23' ГолВакула Владислав
2:1
32' ПенальтиГречишкин Дмитрий
62' Желтая карточкаЗубков Александр
65' Желтая карточкаЗапорожан Андрей
66' Желтая карточкаБыков Алексей
82' Желтая карточкаПихалёнок Александр
84' Желтая карточкаБорячук Андрей
85' Желтая карточкаФомин Руслан
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Демири БесирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
19'
20'
1:0
23'
1:1
32'
62'
65'
66'
84'
85'
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия Александрия 2:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од
Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Александрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|56 - 9
|64
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|35 - 22
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 27
|35
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|28 - 38
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|21 - 36
|30
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|30 - 39
|22
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|14 - 37
|18
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
Александрия
75.2% (109)
Ничья
19.3% (28)
Мариуполь
5.5% (8)
1:0 Александрия
42.1% (61)
2:1 Александрия
26.9% (39)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:2 Мариуполь
4.8% (7)
2:0 Александрия
4.1% (6)
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