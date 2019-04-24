Украина: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2018-2019
Александрия
2:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
19' Желтая карточка
Яворский Сергей
1:0
20' Гол
Банада Евгений
1:1
23' Гол
Вакула Владислав
2:1
32' Пенальти
Гречишкин Дмитрий
62' Желтая карточка
Зубков Александр
65' Желтая карточка
Запорожан Андрей
66' Желтая карточка
Быков Алексей
82' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
84' Желтая карточка
Борячук Андрей
85' Желтая карточка
Фомин Руслан
90'+5
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
26
Шендрик
Антон
11
Цуриков
Андрей
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
6
Ковалец
Кирилл
14
Полярус
Артём
18
Ситало
Артём
12
Худжамов
Рустам
8
Полегенько
Павел
5
Дава
Джойским
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
22
Зубков
Александр
76
Пихалёнок
Александр
25
Федорчук
Валерий
99
Вакула
Владислав
9
Мишнёв
Дмитрий
14
Сикан
Даниил
Александрия
Мариуполь

Ход матча

17'
 
Борячук Андрей
Федорчук Валерий
19'
 
Яворский Сергей
20'
Банада Евгений
1:0
23'
1:1
Вакула Владислав
32'
Гречишкин Дмитрий
2:1
46'
Запорожан Андрей
Гречишкин Дмитрий
 
60'
 
Чурко Вячеслав
Сикан Даниил
62'
 
Зубков Александр
65'
Запорожан Андрей
 
66'
 
Быков Алексей
76'
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
 
80'
 
Фомин Руслан
Вакула Владислав
81'
Довгий Алексей
Ковалец Кирилл
 
82'
 
Пихалёнок Александр
84'
 
Борячук Андрей
85'
 
Фомин Руслан

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия Александрия 2:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од
Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига
Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 20 4 1 56 - 9 64
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 25 14 5 6 35 - 22 47
4. Заря Заявка 25 9 8 8 32 - 27 35
5. Мариуполь Заявка 25 9 6 10 28 - 38 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла Заявка 25 9 3 13 21 - 36 30
3. Олимпик Донецк Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 24 5 7 12 30 - 39 22
5. Черноморец Од Заявка 24 4 6 14 14 - 37 18
6. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 2:1 Мариуполь
Александрия
75.2% (109)
Ничья
19.3% (28)
Мариуполь
5.5% (8)
1:0 Александрия
42.1% (61)
2:1 Александрия
26.9% (39)
1:1 Ничья
13.8% (20)
1:2 Мариуполь
4.8% (7)
2:0 Александрия
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...