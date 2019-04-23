Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Олимпик Донецк
2:0
Перерыв

Стадион:
Арсенал-Киев
0'
19' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
1:0
37' Пенальти
Гай Алексей
2:0
44' Гол
Дегтярёв Максим
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
47
Вантух
Роман
9
Гай
Алексей
41
Пасич
Геннадий
33
Andrii
Kravchuk
8
Политыло
Сергей
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
77
Дегтярёв
Максим
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
9
Домбровский
Андрей
22
Авагимян
Артур
23
Танковский
Вячеслав
16
Ореховский
Павел
91
Мудрик
Михайло
21
Калитвинцев
Владислав
Олимпик Донецк
Арсенал-Киев

Ход матча

19'
 
Танковский Вячеслав
37'
Гай Алексей
1:0
44'
Дегтярёв Максим
2:0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия Заявка 24 13 5 6 33 - 21 44
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов Заявка 24 7 9 8 22 - 25 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 24 10 4 10 27 - 25 34
2. Ворскла Заявка 24 9 2 13 18 - 33 29
3. Олимпик Донецк 2:0 Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 23 5 6 12 30 - 39 21
5. Арсенал-Киев 0:2 Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
6. Черноморец Од Заявка 23 4 5 14 14 - 37 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дегтярёв Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Гай Алексей из команды Олимпик Донецк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Танковский Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев
Олимпик Донецк
65.8% (96)
Ничья
25.3% (37)
Арсенал-Киев
8.9% (13)
1:0 Олимпик Донецк
39.7% (58)
2:1 Олимпик Донецк
21.9% (32)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:2 Арсенал-Киев
4.1% (6)
0:1 Арсенал-Киев
4.1% (6)
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