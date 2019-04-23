Украина: Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
2:0
Перерыв
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Арсенал-Киев
19' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
1:0
37' ПенальтиГай Алексей
2:0
44' ГолДегтярёв Максим
78
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
-
Главный тренер: Шевчук Вячеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вакулко ЮрийЗащитник
- Защитник
-
99 Янаков ДенисПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
37'
1:0
44'
2:0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Олимпик Донецк
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =2 -13Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря Карпаты 1:2 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал-Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|33 - 21
|44
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 25
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|27 - 25
|34
|2.
|Ворскла
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|18 - 33
|29
|3.
|Олимпик Донецк
|2:0 Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|30 - 39
|21
|5.
|Арсенал-Киев
|0:2 Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 37
|17
Олимпик Донецк
65.8% (96)
Ничья
25.3% (37)
Арсенал-Киев
8.9% (13)
1:0 Олимпик Донецк
39.7% (58)
2:1 Олимпик Донецк
21.9% (32)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:2 Арсенал-Киев
4.1% (6)
0:1 Арсенал-Киев
4.1% (6)
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