Украина: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Заря
2:1
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
16' Желтая карточка
Чеберко Евгений
0:1
42' Гол
Дуарте Бруно
49' Желтая карточка
Воронин Сергей Александрович
1:1
56' Гол
Будковский Филипп
64' Желтая карточка
Марта Пимента
77' Желтая карточка
Кочергин Владислав
2:1
90' Пенальти
Караваев Александр
90' Желтая карточка
Шевченко Никита
90'+6
30
Шевченко
Никита
20
Караваев
Александр
15
Вернидуб
Виталий
14
Михайличенко
Богдан
98
Чеберко
Евгений
19
Лунёв
Максим
99
Арвеладзе
Леван
77
Чайковский
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
11
Будковский
Филипп
28
Громов
Артём
31
Бандура
Александр
32
Висенте
Родригес
3
Адамюк
Владимир
67
Парамонов
Вадим
77
Воронин
Сергей
Александрович
33
Борзенко
Сергей
16
Алваро
96
Рафаэль
да
Сильва
74
Марта
Пимента
11
Pernambuco
9
Дуарте
Бруно
Заря
Львов

Ход матча

16'
Чеберко Евгений
 
42'
0:1
Дуарте Бруно
(Воронин Сергей Александрович)
46'
Кабаев Владислав
Лунёв Максим
 
47'
Леднев Богдан
Громов Артём
 
49'
 
Воронин Сергей Александрович
53'
 
Pedro Vitor
Алваро
56'
Будковский Филипп
(Караваев Александр)
1:1
63'
 
Rogerio Alves
Рафаэль да Сильва
64'
 
Марта Пимента
71'
Кочергин Владислав
Хомченовский Дмитрий
 
72'
 
Насонов Александр
Pernambuco
77'
Кочергин Владислав
 
90'
Караваев Александр
2:1
90'
Шевченко Никита
 

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря
Львов Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов
Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов Львов 2:2 Александрия

Последние игры между собой

Заря: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Львов 0:1 Заря Кубок Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Львов Премьер-лига Заря 1:0 Львов Премьер-лига
Львов 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Львов Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 20 4 1 56 - 9 64
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 25 14 5 6 35 - 22 47
4. Заря Заявка 25 9 8 8 32 - 27 35
5. Мариуполь Заявка 25 9 6 10 28 - 38 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла Заявка 25 9 3 13 21 - 36 30
3. Олимпик Донецк Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 24 5 7 12 30 - 39 22
5. Черноморец Од Заявка 24 4 6 14 14 - 37 18
6. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Чеберко Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 2:1 Львов
Заря
84.8% (123)
Ничья
12.4% (18)
Львов
2.8% (4)
1:0 Заря
35.2% (51)
2:1 Заря
26.9% (39)
2:0 Заря
20% (29)
1:1 Ничья
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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