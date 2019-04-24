Украина: Премьер-лига 2018-2019
Заря
2:1
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Львов
16' Желтая карточкаЧеберко Евгений
0:1
42' ГолДуарте Бруно
49' Желтая карточкаВоронин Сергей Александрович
1:1
56' ГолБудковский Филипп
64' Желтая карточкаМарта Пимента
77' Желтая карточкаКочергин Владислав
2:1
90' ПенальтиКараваев Александр
90' Желтая карточкаШевченко Никита
19
Лунёв
Максим
28
Громов
Артём
16
Алваро
11
Pernambuco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 PernambucoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
4 Cadina
-
Главный тренер: Бакалов Юрий
Ход матча
16'
42'
53'
56'
64'
90'
90'
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря
Львов Последние 20 матчей: +7 =7 -6Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов
Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов Львов 2:2 Александрия
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|56 - 9
|64
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|35 - 22
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 27
|35
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|28 - 38
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|21 - 36
|30
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|30 - 39
|22
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|14 - 37
|18
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
Заря
84.8% (123)
Ничья
12.4% (18)
Львов
2.8% (4)
1:0 Заря
35.2% (51)
2:1 Заря
26.9% (39)
2:0 Заря
20% (29)
1:1 Ничья
6.9% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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